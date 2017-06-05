Bir haftada 48 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, son bir haftada güvenlik güçlerince ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 48 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
AA
İçişleri Bakanlığından, son bir haftada güvenlik güçlerince ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 48 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından, son bir haftada güvenlik güçlerince ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 48 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından, son bir haftada güvenlik güçlerince ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 48 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
AA