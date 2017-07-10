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Bir haftada 47 terörist öldürüldü

Güvenlik güçlerinin 3-10 Temmuz'da düzenlediği operasyonlarda 47 terörist öldürüldü, 7 terörist sağ yakalandı, 15 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bir haftada 47 terörist öldürüldü

Güvenlik güçlerinin 3-10 Temmuz'da düzenlediği operasyonlarda 47 terörist öldürüldü, 7 terörist sağ yakalandı, 15 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:15
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Bir haftada 47 terörist öldürüldü

ANKARA

Güvenlik güçlerinin geçen haftaki operasyonlarında 47 terörist öldürüldü, 7 terörist sağ yakalandı, 15 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, geçen haftaki operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

Bin 124 operasyon gerçekleştirildi

Buna göre, 3-10 Temmuz'da bölücü terör örgütü ile mücadele kapsamında jandarma özel harekat, jandarma komando birlikleri, polis özel harekat ile Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı unsurlarca gerçekleştirilen bin 124 operasyonda, terör örgütüne yardım ve yataklık iddiasıyla 555 zanlı gözaltına alındı. 

15 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Operasyonlarda 47 terörist öldürüldü, 7 terörist sağ yakalandı. Terör örgütlerinden kaçan 15 terörist ise güvenlik güçlerine teslim oldu.

4 bin 747 şüpheli gözaltına alındı

Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla 96 şüpheliyi gözaltına alan güvenlik güçleri, FETÖ ile 520, sol örgütlerle bağlantılı 11 zanlıyı yakaladı. Bunların yanı sıra siber suçlara mücadele kapsamında 459, uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında ise 3 bin 106 şüpheli gözaltında alındı. 

Sokak satıcılarına yönelik 33 ildeki çalışmalarda 195 şüpheliyi gözaltına alan güvenlik güçleri, 5 Temmuz'da yurt genelinde insansız hava aracı, 4 helikopter, 4 drone ve 85 detektör köpeğin de kullanıldığı, 6 bin 826 personelin katıldığı uygulamalarda 35 bin 662 kişiyi sorguladı. Güvenlik güçleri, bu işlemler sırasında bin 773 iş yeri ile 8 bin 805 aracı aradı, 230 şüpheliyi gözaltına aldı.

Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda, örgüt propagandası yapan, bunlarla bağlantılı olduğunu açıkça ifade eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren bin 784 sosyal medya hesabına yönelik çalışmalarda da 80 kişi gözaltına alındı.   

AA

Anahtar Kelimeler:
Güvenlik GüçleriTeröristOperasyon
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