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Bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından iç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 45 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından iç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 45 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 11:34
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Bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA

İçişleri Bakanlığından iç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 45 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. yapılan açıklamaya göre, terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 29 Ekim- 5 Kasım tarihleri arasında 2 bin 143 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları, örgütlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 740 kişi (PKK/KCK 189, sol 16, DEAŞ 30, FETÖ/PDY 505), uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 3 bin 698 kişi,düzensiz göçle mücadele suçu kapsamında 139 kişi gözaltına alındı.

Son bir haftada iç güvenlik operasyonlarında 45 (25 ölü, 10 sağ/yaralı, 10 teslim) terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristler arasında "turuncu" kategoride aranan "Fırat Çeli" kod adlı Selim Demiroğlu ile "gri" kategoride aranan "Baran" kod adlı İlyas Karakoç'un bulunduğu bildirildi.

Operasyonlar sonucu 9 ilde 38 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. El yapımı 15 patlayıcı ve mayın imha edildi, 42 el bombası, 895 kilogram patlayıcı, 22'si ağır ve uzun namlulu 29 silah ile 746 muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen 2 bin 589 operasyonda 6 ton 17 kilogram uyuşturucu madde ile 3 milyon 128 bin 566 uyuşturucu hap, bin 987 kök kenevir, 96 ton 24 litre kaçak akaryakıt ile 321 bin 657 kaçak sigara ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadele

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 171 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 142 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Düzensiz göçle mücadele

Öte yandan, ​667'si denizlerde olmak üzere 3 bin 970 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 139 organizatör gözaltına alındı.

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Içişleri BakanlığıTeröristEtkisiz
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