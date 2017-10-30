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Bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, ülke genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 19'u ölü, 12'si sağ, 13'ü teslim olmak üzere 44 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, ülke genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 19'u ölü, 12'si sağ, 13'ü teslim olmak üzere 44 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

30 Ekim 2017 Pazartesi 10:33
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Bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 19'u ölü, 12'si sağ, 13'ü teslim olmak üzere 44 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıTeröristOperasyon
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