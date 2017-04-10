Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
Parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
89857
ALTIN
150.341
DOLAR
3.7302
STERLIN
4.6206
EURO
3.9470
'Trafik sigortası'
'Trafik sigortası'
Dondurmada 'hijyen' tehlikesi
Dondurmada 'hijyen' tehlikesi
Yurt dışında oy verme işleminde son gün
Yurt dışında oy verme işleminde...
İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
Beşiktaş şampiyonluğa yürüyor
Beşiktaş şampiyonluğa yürüyor

Bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

Ülke genelinde 3-10 Nisan arasında düzenlenen operasyonlarda 33'ü ölü, 8'i sağ, 2'si teslim olmak üzere 43 terörist etkisiz hale getirildi.

Bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

Ülke genelinde 3-10 Nisan arasında düzenlenen operasyonlarda 33'ü ölü, 8'i sağ, 2'si teslim olmak üzere 43 terörist etkisiz hale getirildi.

10 Nisan 2017 Pazartesi 11:46
10 Okunma
Bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

Ülke genelinde 3-10 Nisan arasında düzenlenen terör operasyonlarında 43 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 456 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 570, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 77, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında bin 963, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 76 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonlarda 33'ü ölü, 8'i sağ, 2'si teslim olmak üzere 43 terörist etkisiz hale getirildi.

Batman, Bitlis, Erzurum, Tunceli, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Siirt, Hakkari, Van, Iğdır ve Bingöl'de terör örgütü mensuplarınca kullanılan 61 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 52 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince, 114 kilogramı plastik patlayıcı olmak üzere bir ton 654 kilogram patlayıcı madde, 68 el bombası, 68'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 107 silah ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonları

Terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik 73 ilde 585 uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda 4 ton 926 kilogram esrar, 285 kilogram eroin, 3 kilogram kokain, 16 kilogram metamfetamin, 7 kilogram afyon sakızı, 4 kilogram bonzai, 45 bin 295 kök kenevir, 36 bin 571 uyuşturucu hap ile 419 bin 115 adet kaçak sigara ve 46 ton 341 litre akaryakıt geçirildi, 893 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca 3 bin 100 personelin katılımı ile İzmir merkezli Diyarbakır ve Çanakkale ve Bursa'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen planlı operasyonlarda, 162 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan madde ile 24 silah ele geçirildi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 368'i denizlerde olmak üzere 724 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 154 kişi gözaltına alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıTerör Operasyonları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin dava başladı
Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin dava başladı
Balıkesir’de taraftarları taşıyan minibüs tırla çarpıştı
Balıkesir’de taraftarları taşıyan minibüs tırla çarpıştı
Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu
Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu
Altınok ve Karaaslan'dan 10 Nisan için telsiz mesajı
Altınok ve Karaaslan'dan 10 Nisan için telsiz mesajı
Kara Kuvvetlerindeki olaylara ilişkin 150 kişi hakkında iddianame
Kara Kuvvetlerindeki olaylara ilişkin 150 kişi hakkında iddianame
FETÖ sanığı emniyet müdürünün cezası 'üst sınırdan'
FETÖ sanığı emniyet müdürünün cezası 'üst sınırdan'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ