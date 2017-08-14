Bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yürütülen operasyonlarda 28'i ölü, 14'ü teslim, biri sağ olmak üzere toplam 43 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
AA
Güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yürütülen operasyonlarda 28'i ölü, 14'ü teslim, biri sağ olmak üzere toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yürütülen operasyonlarda 28'i ölü, 14'ü teslim, biri sağ olmak üzere toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığınca, güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yürütülen operasyonlarda 28'i ölü, 14'ü teslim, biri sağ olmak üzere toplam 43 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
AA