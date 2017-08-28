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Bir haftada 34 terörist etkisiz hale getirildi

Ülke genelinde 21-28 Ağustos'ta yürütülen operasyonlarda, 22'si ölü, 10'u teslim, ikisi sağ olmak üzere 34 terörist etkisiz hale getirildi.

Bir haftada 34 terörist etkisiz hale getirildi

Ülke genelinde 21-28 Ağustos'ta yürütülen operasyonlarda, 22'si ölü, 10'u teslim, ikisi sağ olmak üzere 34 terörist etkisiz hale getirildi.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 10:38
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Bir haftada 34 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, 21-28 Ağustos'ta ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 22'si ölü, 10'u teslim, ikisi sağ olmak üzere 34 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıEtkisiz Hale GetirildiTerörist
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