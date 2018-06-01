Bir haftada 34 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, "25-31 Mayıs'ta Diyarbakır, Mardin ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda biri sözde lider kadroda olmak üzere 34 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.