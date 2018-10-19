Bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terörle mücadele harekatı kapsamında, son bir haftada 33 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 12-18 Ekim'de PKK/KCK'nın sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Mardin ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara devam edildi.

Operasyonlarda, yurt içi ve dışında 33 terörist etkisiz hale getirildi, bir RPG-7 R/A ile 14 mühimmatı, 15 piyade tüfeği, bir tabanca, 2 bin 167 muhtelif hafif silah mühimmatı, 407 kilogram amonyum nitrat, 20 el bombası, 2 gece görüş dürbünü, 11 telsiz ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince 39 el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi, 16 silah mevzii, sığınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi.

Sınır hattında alınan tedbirler sonucu ve gerçekleştirilen operasyonlarla 50 litre kaçak akaryakıt, 41 bin 271 paket kaçak sigara, 161 muhtelif silah ve 48 cep telefonu ele geçirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlar

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 585 oldu.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de, mayın ve EYP arama faaliyetleri sürüyor. Bu kapsamda bugüne kadar 281 mayın ve 1612 EYP imha edildi.

Münbiç bölgesi

Daha önce mutabık kalınan "Münbiç Yol Haritası" ve "Münbiç Güvenlik Prensipleri" doğrultusunda, Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince, 18 Haziran'dan bu yana 62 bağımsız devriye faaliyeti yürütüldü.