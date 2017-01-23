Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
83048
ALTIN
146.998
DOLAR
3.7565
STERLIN
4.6903
EURO
4.0310
'Oyunculukta dünyadan geri kalır bir tarafımız yok'
'Oyunculukta dünyadan geri kalır bir...
Neşet Ertaş rüzgarı Berlin'de esecek
Neşet Ertaş rüzgarı Berlin'de esecek
BİK, Erasmus kapsamında iki çalıştay düzenleyecek
BİK, Erasmus kapsamında iki çalıştay...
Trabzonspor deplasmanda gülüyor
Trabzonspor deplasmanda gülüyor
Sağlık Bakanı Akdağ'dan 'antibiyotik' açıklaması
Sağlık Bakanı Akdağ'dan 'antibiyotik' açıklaması

Bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütleriyle mücadele kapsamında yurt genelinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 21 terörist etkisiz hale getirildi.

Bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütleriyle mücadele kapsamında yurt genelinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 21 terörist etkisiz hale getirildi.

23 Ocak 2017 Pazartesi 13:28
39 Okunma
Bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA 

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, yurt genelinde geçen hafta güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik 228 operasyon gerçekleştirildi, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 372 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında bir terörist ölü ele geçirildi, bir terörist yakalandı. Örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan 33 şüpheliden biri tutuklandı.

Operasyonlarda 5'i ölü, biri yaralı, 4'ü sağ ve 11'i teslim olan 21 terörist etkisiz hale getirildi.

FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 572 tutuklandı

Operasyonlar kapsamında teröristler tarafından Bitlis, Diyarbakır, Şırnak ve Tunceli'de kullanılan 48 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 4 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Ayrıca, patlayıcı yapımında kullanılan 573 kilogram madde ile 7 el bombası, çeşitli çaplarda, 24'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 50 silah ele geçirildi.

Terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları değerlendirilerek gözaltına alınan 75 şüpheliden biri, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamındaki çalışmalarda yakalanan bin 218 zanlıdan 572'si tutuklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TeröristEtkisizTSK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KIBRIS’TA ‘’SÖYLEM’’ SAVAŞLARI..!
KIBRIS’TA ‘’SÖYLEM’’ SAVAŞLARI..!
Trump yönetiminden Gülen'in iadesini temenni ediyoruz
Trump yönetiminden Gülen'in iadesini temenni ediyoruz
Şırnak'ta yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi
Şırnak'ta yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi
TRT ve Digitürk'ü basan FETÖ'cüler hakkında iddianame hazırlandı
TRT ve Digitürk'ü basan FETÖ'cüler hakkında iddianame hazırlandı
BİK, Erasmus kapsamında iki çalıştay düzenleyecek
BİK, Erasmus kapsamında iki çalıştay düzenleyecek
KHK ile kamudan ihraç ve göreve iadeler
KHK ile kamudan ihraç ve göreve iadeler
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ