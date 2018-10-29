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Bir haftada 20 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 20 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bir haftada 20 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 20 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 09:57
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Bir haftada 20 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 20 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Operasyonlar kapsamında son bir haftada 757 terör örgütü üyesinin de gözaltına alındığı açıklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıTeröristEtkisiz Hale Getirildi
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