Bir haftada 20 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 20 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Operasyonlar kapsamında son bir haftada 757 terör örgütü üyesinin de gözaltına alındığı açıklandı.
AA
İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 20 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 20 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Operasyonlar kapsamında son bir haftada 757 terör örgütü üyesinin de gözaltına alındığı açıklandı.
AA