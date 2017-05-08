Bir haftada 17 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA

Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda son bir haftada 17 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca 1-8 Mayıs arasında, terör örgütlerine yönelik operasyonlarla ilgili açıklama yapıldı.

Buna göre, son bir haftada bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 417 operasyon düzenlendi.

Bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 214, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 31, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 891, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 28 olmak üzere toplam bin 164 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonlarda 4'ü ölü, 7'si sağ, 6'sı teslim olmak üzere 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Bingöl, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Ağrı, Erzurum, Kars, Mardin, Tokat ve Van'da terör örgütü mensuplarınca kullanılan 30 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 30 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince, bin 545 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 198 el bombası ile 50 bin 107 adet muhtelif mühimmat, 279’u ağır ve uzun namlulu olmak üzere toplam 297 adet silah ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonları

Terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik 68 ilde 600 uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda bin kilogram 71 gram esrar, 469 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 10 kilogram metamfetamin, 67 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 10 bin 731 kök kenevir, 126 bin 539 adet uyuşturucu hap ile 85 bin 136 adet kaçak sigara, 172 bin 752 litre akaryakıt ele geçirildi, 880 kişi gözaltına alındı. Ayrıca sokak satıcılarına yönelik Kahramanmaraş, Mersin, Samsun, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman, Niğde, Batman, Antalya, Aydın, Kilis, Van ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda 81 kişi gözaltına alındı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 32'si denizlerde olmak üzere bin 980 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 192 kişi gözaltına alındı.

Siber suçlarla mücadele

FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 261 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılırken, bu suçları işlediği gerekçesiyle 41 kişi gözaltına alındı.