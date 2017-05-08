Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94353
ALTIN
141.251
DOLAR
3.5580
STERLIN
4.6130
EURO
3.8955
'Astronotlar için egzersiz kıyafeti'ne uluslararası ödül
'Astronotlar için egzersiz kıyafeti'ne uluslararası...
Küçük Emir Ege ilik nakli bekliyor
Küçük Emir Ege ilik nakli...
Aziz Yıldırım hakkında soruşturma
Aziz Yıldırım hakkında soruşturma
Şampiyonlar Ligi'nde Madrid derbisini Çakır yönetecek
Şampiyonlar Ligi'nde Madrid derbisini Çakır...
Sanat aslında zor zamanlar içindir
Sanat aslında zor zamanlar içindir

Bir haftada 17 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda 4'ü ölü, 7'si sağ, 6'sı teslim olmak üzere 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Bir haftada 17 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda 4'ü ölü, 7'si sağ, 6'sı teslim olmak üzere 17 terörist etkisiz hale getirildi.

08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:12
31 Okunma
Bir haftada 17 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA 

Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda son bir haftada 17 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca 1-8 Mayıs arasında, terör örgütlerine yönelik operasyonlarla ilgili açıklama yapıldı.

Buna göre, son bir haftada bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 417 operasyon düzenlendi.

Bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 214, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 31, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 891, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 28 olmak üzere toplam bin 164 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonlarda 4'ü ölü, 7'si sağ, 6'sı teslim olmak üzere 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Bingöl, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Ağrı, Erzurum, Kars, Mardin, Tokat ve Van'da terör örgütü mensuplarınca kullanılan 30 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 30 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince, bin 545 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 198 el bombası ile 50 bin 107 adet muhtelif mühimmat, 279’u ağır ve uzun namlulu olmak üzere toplam 297 adet silah ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonları

Terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik 68 ilde 600 uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda bin kilogram 71 gram esrar, 469 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 10 kilogram metamfetamin, 67 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 10 bin 731 kök kenevir, 126 bin 539 adet uyuşturucu hap ile 85 bin 136 adet kaçak sigara, 172 bin 752 litre akaryakıt ele geçirildi, 880 kişi gözaltına alındı. Ayrıca sokak satıcılarına yönelik Kahramanmaraş, Mersin, Samsun, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman, Niğde, Batman, Antalya, Aydın, Kilis, Van ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda 81 kişi gözaltına alındı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 32'si denizlerde olmak üzere bin 980 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 192 kişi gözaltına alındı.

Siber suçlarla mücadele

FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 261 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılırken, bu suçları işlediği gerekçesiyle 41 kişi gözaltına alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TSKTerörEtkisiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı iddianamesi hazır
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı iddianamesi hazır
Kuşadası'nda 4,2 büyüklüğünde deprem
Kuşadası'nda 4,2 büyüklüğünde deprem
Aziz Yıldırım hakkında soruşturma
Aziz Yıldırım hakkında soruşturma
Türkiye'nin ilk milli hava füzeleri IDEF'te görücüye çıkacak
Türkiye'nin ilk milli hava füzeleri IDEF'te görücüye çıkacak
Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu
Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu
FETÖ'nün 'uyuyan hücresi' hakim karşısında
FETÖ'nün 'uyuyan hücresi' hakim karşısında

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ