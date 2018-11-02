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Bir haftada 124 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, son bir haftada yurt içi ile Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 124 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bir haftada 124 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, son bir haftada yurt içi ile Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 124 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

02 Kasım 2018 Cuma 15:26
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Bir haftada 124 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içi ve dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Siirt, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari, Muş ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlarda 124 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda 20 piyade tüfeği, iki tabanca, bir doçka uçaksavar, üç AT-4 tanksavar füzesi, bin 385 hafif silah mühimmatı ile 366 doçka uçaksavar mühimmatı, 14 RPG-7 R/A mühimmatı, 371 kilo amonyum nitrat, 10 kilo C-4 patlayıcı, 37 el bombası, 8 telsiz ve 36 fünye ele geçirildi, 25 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Teröristlerce kullanılan 50 silah mevzisi, sığınak ve deponun kullanılamaz hale getirildiği operasyonlarda bir asker yaralandı.

Hudut hattındaki operasyonlarda 2 kilo 300 gram uyuşturucu, 4 bin 542 litre kaçak akaryakıt, 34 bin 74 paket kaçak sigara, 5 silah, 16 cep telefonu ve 247 kaçak küçükbaş hayvan ele geçirildi.

Hudut birliklerinin her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde anında tereddütsüz karşılık verildiği belirtildi.

Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlar

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 585 oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından 18 Mart itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülürken harekat kapsamında bugüne kadar 299 mayın ve bin 626 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Münbiç bölgesi

Daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde 18 Haziran'dan bu yana 68 bağımsız devriye faaliyeti yürütüldü.

Buna ilave olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetlerince 9 Ekim'de başlayan ortak eğitimler, 25 Ekim'de tamamlanarak dün müşterek birleşik devriye faaliyetine başlandı.

Açıklamada, "Müteakip dönemde, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen yakın iş birliği ve ortak çalışmalar neticesinde Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ile bölgede Türkiye-ABD denetiminde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir." bilgisine yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıTerörist
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