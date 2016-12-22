banner70
22 Aralık 2016 Perşembe

İDO'DAN İPTAL İstanbul'da güvenlik toplantısı Vatandaşlardan tepki İstanbul'daki terör saldırısında... Soylu: 29 şehidimiz var İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği... İstanbul'da sis etkili oldu İDO'dan sefer iptali İstanbul'daki şoförlere "Toplu... Bakan Arslan: 20 Kasım'da Mahmutbey... Vodafone 38. İstanbul Maratonu düzenlendi. Aysel Yakupoğlu gönülleri fethediyor Beyza Durmaz Sen N'aptın? Orhan Gencebay sevgisi bu kadar olur 'Çeyrek Asır” yok satıyor
Şehit polisin cenazesi defnedildi Kar yağışı geliyor Milli yas ilan edildi 25 bin yeni korucu alınacak Çipli kimlikler için başvurular başlıyor Kar yağışı geliyor Çipli kimlikler için başvurular başlıyor PKK'ya darbe Şirvan'daki maden ocağında 6 gözaltı Terör operasyonları sürüyor Cezaevinin yerine okul yapılıyor Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta... Hakkari'de terör saldırıları:... Başkentte kaza: 3 yaralı Sınıra zırhlı araç takviyesi sürüyor
Başbakan Yıldırım: Türkiye-Rusya... Terör olaylarına ortak tepki Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Olay... 'Şehitlere Saygı ve Milli Birlik... Şehitlerimize ilk tören Türk milleti meşum ve melun oyunları... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık tek taraflı... Bakan Müezzinoğlu: Son noktayı her... Adana'da özel öğrenci yurdunda... AB, Türkiye'nin mücadelesini anlayamadı 10 KASIM GÜNEŞİ Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi'nin... ABD Genelkurmay Başkanı Dunford Ankara'da FETÖ'cü hakim ve savcıların yerine...
Başbakan Yıldırım: Terörle mücadele... Kılıçdaroğlu'ndan Putin'e... 'AK Parti ve MHP'den fire olmayacağı... Başbakan Yıldırım: Türkiye'nin... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:... Bahçeli: İlişkiler terörizme kurban... TBMM anayasa değişikliği teklifi için... "Bütçe yasalaşmadan geçerliliğini... CHP'den polise "yanınızdayız"... Çavuşoğlu'dan 'Halep'... 'Bu toprakların şifresi huzur ve... AK Parti MYK toplandı Yıldırım'ın Kılıçdaroğlu... Anayasa değişikliği teklifi komisyona... CHP'den terör saldırılarıyla...
Demokratik Kongo'daki şiddet olayları 'Türkiye, İslam Kalkınma Bankası'nın... Brezilya'da hapishanede isyan Rusya'da vücut losyonu içerek ölenlerin... İsrail askerleri bir Filistinliyi öldürdü Afganistan'da milletvekilinin evine... AID, Halep'ten gelenlerin yaralarını... 'Aşırılık yanlıları Esed'in... Ban Ki-mun'dan devlet başkanlığına... 'Arakan'da işler çığırından... Halep'ten Hatay'a getirilen... El Bab-Halep yolunda tam kontrol sağlandı Terör saldırısı ihtimalini göz önünde... Musul'u kurtarma operasyonu biraz... Halep'ten tahliyeler yarın bitiyor
Fed 2017'de bir kez faiz artırır 'Ödenecek tutar düştükçe banka... İTO 2017'yi 'ekonomide seferberlik... Dolar/TL güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı Otomobil firmaları kampanya yarışında BES'e giriş otomatik, çıkış... Balıkçıların yeni yıl umudu 'hamsi... El sanatları ürünleri ihracatında... Promosyoncularda yılbaşı mesaisi TANAP için 800 milyon dolarlık kredi... Moody's'ten Türkiye takvimi... Yılbaşı çamlarının süslenmesine... Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi Petrol ve gaz piyasalarında Trump etkisi
21 Aralık 1963 (Kanlı Noel) RUS ELÇİSİ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ? Işık: DEAŞ üyesi 1005 terörist etkisiz... FETÖ soruşturmasında 54 kişinin mal... Can Dündar hakkında yakalama kararı... Erdoğan: Eğer durmaya kalkarsak kendimizi... YGS ile girilen eğitim fakülteleri LYS... Dolandırıcıların KOSGEB kredisi tuzağına... Terörün hedefi olan komandolar yaralarını... Terör örgütlerine 'kaçak sigara'... Mardin'de 'Huzur ve Kardeşlik'... İzmir'de PKK'nın sözde imamına... Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar... Fırat Kalkanı şehitlerinin baba ocağında... YÖK Başkanı Saraç: Öğretmenlik bölümlerine...
Futbol maçlarında şehitler için saygı... Tunay Torun: Medipol Başakşehir böyle... İpek Soylu'nun önceliği tekler Thunder, Westbrook'un 42 sayısıyla... Emre ve Arda'nın takımları Kral... Antalyaspor Kulubü Başkanı Öztürk'ten... Futbol ailesi 'Şehitlere saygı... Neymar gole hasret kaldı Spurs, Rockets'a 'dur'... Trabzonspor'dan 'Bize Her Gün... Galatasaray Odeabank'ın konuğu... Amed Sportif'in kaptanı Şehmus... Eski futbolcu Henry: Mesut Özil ve Sanchez... Dansta altın madalya Trabzonspor geriye düştüğü maçlarda...
Probiyotiklerin Bağırsak Florası Üzerindeki... Anne adaylarına kış aylarında kapalı... Zaman içerisinde dermacol etkisi ve cilde... 'Anne kanalıyla geçen hastalıklar... 'Türkiye Hepatit B'de orta... Kan testiyle kalp krizi riski tespit edilebiliyor Türkiye'de 500 Göçmen Sağlık... Mesanesinden binden fazla taş çıktı Koşma beyin bağlantılarını güçlendiriyor 'İnternet bağımlılığı ruhsal... KANSER HASTALARININ DESTEKLEYİCİ TEDAVİLERİ... GÖZDE KIZARIKLIK VE KAŞINTIYA DİKKAT! "Gece lambası ile uyumayın" Kırmızı ve yeşil reçeteler elektronik... Egzersiz ile Meme Kanseri Riskinin Azaltılması
Kesintisiz iletişim için 44,5 milyar... Çin karbon emisyonu izleme uydusu fırlattı Uber'in sürücüsüz aracı kural... 4,5G'li abone sayısı 3G'lileri... Denizin 106 metre altında 4,5G hizmeti... 'Mini uydu'larını fırlatacakları... Hücrelerin yeniden kurgulanması yaşlanma... Mars'ta bor minerali bulundu İHA'lara mobil kurtarıcı Sitenizi emin ellere teslim edin "Metan gazı" uyarısı Stüdyo Ses Yalıtımı Türkiye'nin uzaydaki yolcuğu hız... Bakan Işık yerli füze Hisar'ın... Silopili genç tarla güvenliği için...
Bu hafta 10 film vizyona girecek Harun Kolçak yeniden hayranlarıyla buluştu Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel... Saraybosna camilerinin asırlık seccadeleri İnsan hüzünlerini de mutlulukları... Hollywood'un efsanevi oyuncusu Zsa... Yunus Emre ve Tasavvuf ARDIÇ GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEYE GELİYOR! Yediden yetmişe herkesin diline dolanacak Türk filmleri Hollywood'u solladı Erzurum'da '1001 Hatim'... Çağan Irmak'tan Türk dizilerine... Anadolu'dan tarih fışkırıyor Slow şarkılar denilince ilk akla gelen... İSTANBUL'DA SANAT...DEVAM EDİYOR......
TSK'nın Ersan Er'i milyonların... Rihanna'nın ödüllü ayakkabısı Gece Yolcuları'ndan konser Dünya starından hayranlarına sürpriz Ayşegül herkesi Leyla etti Leman Sam ihtişamıyla geliyor Aydilge'nin büyük rekoru Selçuk Balcı sizlerle Şebnem'le Ferah'layacaksınız Elif Kaya'yı öve öve bitiremedi Ziynet Sali İlyas'ı yalnız bırakmadı Nasıl Yani? galası'nın maneviyatı... Deniz ve Yeşilçay'a sevgi seli Yabancı tarzlar tercihim Gri en çok tercih edilen renk

'Bir günde 4 milyon lira himmet topladılar'

Adana'da FETÖ/PDY soruşturmasında 35'i tutuklu ve 14'ü firari 103 iş adamı hakkında 25'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, daha önce örgütten ayrılan bazı tanıkların ifadelerine yer verildi.

05 Aralık 2016 Pazartesi 14:12
Bu haber 742 kez okundu
'Bir günde 4 milyon lira himmet topladılar'
 Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 35'i tutuklu ve 14'ü firari 103 iş adamı hakkında 25'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, tanıkların örgüte "himmet" adı altında yapılan yardımlara ilişkin verdiği bilgiler yer aldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede ifadesine yer verilen esnaf E.K, geçmiş yıllarda FETÖ'nün himmet toplantılarına katıldığını anlattı.

Toplantıların birinde hakkında yakalama kararı olan örgütün "Adana imamı" Ömer Ekinci'nin "Cemaatin yurt dışına daha iyi hizmet götürebilmesi için daha çok yardıma ihtiyaç duyduklarını" aktardığını belirten tanık E.K, "Ekinci, bu nedenle daha fazla himmette bulunmamız gerektiğini söyledi. Önce 60 bin olarak verdiğim himmeti ısrarlar üzerine 100 bin liraya çıkardım. Yine bu toplantıda A.K. isimli bir iş adamı 350 bin lira himmet vereceğini taahhüt etti. Bir sohbet toplantısında 4 milyon lira himmet adı altında bağış toplandı." diye konuştu.

Tanık F.A. da 2008 yılında esnaf arkadaşlarının tavsiyeleri ile "Fetullah Gülen cemaati"ne katıldığını ve KHK ile kapatılan Anadolu Girişimci İş Adamları Derneğine üye olduğunu anlattı.

İlk etapta sadece evlerde ve yurtlarda yapılan, değişik sektörlerde çalışan kişilerin katıldığı sohbetlere davet edildiğini belirten F.A, çok sayıda iş adamını bazı toplantılarda gördüğünü aktardı.

F.A, "cemaat"e katıldıktan iki yıl sonra "mütevelli grubuna" dahil edildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Mütevelli heyetinde yer aldıktan sonra Ömer Ekinci’yle tanıştım. Mütevelli heyette bulunanların cemaat içerisinde ayrı görevleri vardı. Her hafta salı günleri cemaat toplantıları yapılırdı. Toplantılarda önce Fetullah Gülen'e ait CD izletiliyor, daha sonra sohbet ediliyordu. Yılda bir kez himmet toplantısı yapılıyordu. Benim katıldığım bu himmet toplantısını Kemal Elibal yönetti. Himmet toplantısına iş adamları katılırdı. Katılanlardan sırasıyla görüşme yapılarak vereceği para miktarı sorulurdu. Bir önceki '10 bin lira' dediyse, bir sonraki şahsa 'sen bundan daha fazla vermelisin' diyerek verilen himmet miktarını artırıyordu. Görüşme öncesinde cemaatin yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetleri anlatılırdı. Yapılan sohbetlerle katılanların duyguları istismar edilerek daha fazla yardımda bulunulması sağlanırdı."

Himmet toplantılarının örgütün kapatılan Burç Okulu'nun en üst katında yapıldığını belirten F.A, toplanan paraların Kongo'daki cemaate ait okullara gönderildiğinin söylendiği ifade etti.

"5 kurbandan 1'i kesilirdi"

Kurban Bayramı öncesinde yine salı günleri yapılan toplantılarda kişi başı 15-20 kurban bağışı için para istendiğini anlatan F.A, "Yaklaşık 25-30 bin lira civarında da kurban bağışı için para verdim. Yapılan kurban bağışlarıyla ilgili olarak 'toplanan paraların bir kısmı ile gerçekte kurban kesilip etlerinin ihtiyaç sahiplerine verildiği bir kısmının ise kurban kesilmeyerek sadece toplanan paranın cemaate ait eğitim kurumlarının giderlerine aktarıldığı' sohbet sırasında söylendi. Bir kişi 5 kurban parası vermiş ise bu paradan bir kurban alınıp kesilir, verilen 4 kurban parası ise doğrudan eğitim kurumlarına aktarılmaktaydı." bilgisini paylaştı.

"O çok dik duruyor, kapatacak"

F.A, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında açılan davada tutuklanan Eski Ticaret Borsası Başkanı Muammer Çalışkan ve iş adamı Yağmur Akkülah ve beraberindekilerle 2013 yılının kasım ayının ilk haftalarında ABD'ye gittiklerine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"İlk önce Houston ziyareti yapıldı. Burada cemaate ait okullar ve kuruluşlar gezildi. Birkaç gün sonra da Washington'a gidildi. Buradan da Pensilvanya'ya geçildi. Fetullah Gülen’i ziyaret ettik. Gülen’in malikanesinde iki bina vardı. Birisi yeni yapılmıştı. Orayı bize gezdirmediler. Diğer binaya geçtik. İlk önce bizi burada beklettiler. Daha sonra geniş bir odaya aldılar. Burada 40-50 kişi vardı. Oturduktan birkaç dakika sonra Fetullah Gülen geldi. Kendi yerine geçti. Burada dini konularla ilgili bir sohbet yaptı. Sohbet sırasında farklı yerlerden gelen şahıslar vardı. Şahıslardan dershanelerle ilgili 'inşallah kapanmayacak' şeklinde söylemler oldu. Bunun üzerine Fetullah Gülen, başbakan için (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) 'O çok dik duruyor, kapatacak, o iş sizin bildiğiniz gibi değil' şeklinde konuştu. Sözlerini bitirdikten sonra birden ayağa kalktı ve odadan ayrıldı. Bu sohbeti yaklaşık 30 dakika sürdü."

"Ziyaretçilerden 2 bin dolar istediler"

"Gülen'i ziyaret ettiğimiz yerden ayrılırken, buraya sürekli insanların ziyarete gelip gittiği belirtilerek ihtiyaçların karşılanması amacıyla kişi başı 2 bin dolar istendi" şeklinde ifadelerine de iddianamede yer verilen F.A, bu parayı çok bularak biner dolar verdiklerini belirtti.

Yıllık 1 milyon lira bağış

Tanık M.İ, örgütün Adana'da bir numaralı isminin Eski Ticaret Borsası Başkanı Çalışkan olduğunu ileri sürerek, "Cemaatin yapacağı her türlü faaliyetinde, alacağı kararlarda, yapılacak yatırımlarda, öğrencilere verilecek burs miktarlarının belirlenmesinde, servis ücretlerinin belirlenmesinde A’dan Z’ye birinci derecede söz sahibi olan kişidir. Bölge sorumluları dahi Muammer Çalışkan'ın emrindedir ve onun talimatı ile hareket eder. Ben cemaatten ayrılana kadar yani 2010 yılına kadar emniyetten de sorumlu olduğunu biliyorum. Fetullah Gülen ile direkt görüşür ve bu görüşmeler çok samimi bir şekilde yapılır." iddialarında bulundu.

FETÖ'nün kentteki önemli isimleri hakkında bilgiler veren M.İ, şunları kaydetti:

"A.C'nin kamu kurumlarına yerleşecek cemaate tabii memurların hazırlanması ve gerekli olan prosedürlerin tamamlanması aşamalarından sorumlu olduğunu biliyorum. Cemaatin Adana'daki tüm belediyeler üzerinde etkili adamıdır. Yine diğer devlet daireleri üzerinde de büyük ölçüde etkisinin ve yaptırımının olduğunu biliyorum. Tutuklu Yağmur Mobilya'nın sahibi Yağmur Akkülah cemaat adına yapılacak faaliyetlerde söz sahibiydi. Cemaate yıllık 1 milyon lira bağışta bulunuyordu. H.K. ise cemaatin Adana kasası. Benim içinde bulunduğum 25 yıl süresince Fetullah Gülen cemaatinin Adana’da değişmez yöneticileri ve karar mekanizmalarıdır. Kentte 6 cemaat yöneticisinin haberi olmadan hiçbir kurum veya kişi karar alamaz, hareket edemez."

İddianame

Adana'da, darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 35'i tutuklu, 14'ü firari 103 iş adamı hakkında "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne finans sağlamak" suçundan 25'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.


AA
Anahtar Kelimeler: AdanaFetullahçı Terör ÖrgütüHimmet

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    SON DAKİKA
    Resmi ilan arşivimize ulaşmak için tıklayınız. Detaylı bilgi için tıklayınız. Detaylı bilgi için tıklayınız. Detaylı bilgi için tıklayınız.
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Semt pazarları kaldırılmalı mı?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    LİNKLER
    Akosman Şirketler Gurubu
    Aylık Gazetelerimiz
    Günlük Gazetelerimiz
    Önerilen Bağlantılar
    e-gazete
    • Önce Vatan | Günlük Ulusal Gazete - 23 Aralık 2016 Manşeti
    kim kimdir?
    KARİKATÜR
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    Ziyaretçi Defteri
    ARŞİV
    Detaylı bilgi için tıklayınız. Detaylı bilgi için tıklayınız.
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ
    2016 © Önce Vatan Gazetesi