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Bir gazetenin dağıtımını yasaklamak özgürlüğün ihlalidir

AB Bakanı Çelik, "Bir günlük gazetenin AP'de dağıtılmasına yasak getirmek, basın özgürlüğünün ve konuşma özgürlüğünün ihlalidir." dedi.

Bir gazetenin dağıtımını yasaklamak özgürlüğün ihlalidir

AB Bakanı Çelik, "Bir günlük gazetenin AP'de dağıtılmasına yasak getirmek, basın özgürlüğünün ve konuşma özgürlüğünün ihlalidir." dedi.

24 Mart 2017 Cuma 16:37
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Bir gazetenin dağıtımını yasaklamak özgürlüğün ihlalidir

ANKARA

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, konuya ilişkin olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda AP'nin halihazırda üzerine kurulduğu değerleri ihlal ettiğini belirterek, "Bir günlük gazetenin AP'de dağıtılmasına yasak getirmek, basın özgürlüğünün ve konuşma özgürlüğünün kapsamlı ihlalidir. AP ve diğer AB kurumları, Türkiye'ye öğüt vermeyi bırakmalı ve acilen AB'nin nereye doğru gittiğini görmek için aynaya bakmalıdır." ifadelerine yer verdi.

AB ülkeleri ve kurumlarındaki temel hak ve özgürlüklerin ciddi derecede ihlal edilmesiyle aşırı sağın siyaset alanını devraldığını ifade eden Çelik, "AP'de medya özgürlüğüne getirilen bu yasak, on yıllar boyunca değerler üzerine bir Avrupa inşa etme çabalarının ardından Avrupa'nın geleceği için oldukça trajiktir." değerlendirmesinde bulundu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
GazeteAB Bakanıçelik
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