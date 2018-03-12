Hakkari Valiliği, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında "Bir Destanın Şiiri: İstiklal Marşı" klibi çekti.
Kentte 20 değişik meslek kuruluşu ve esnaftan oluşan 748 kişi hazırlanan klipte, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını seslendirdi.
Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Adıyaman yönetmenliğinde, aralarında öğrenci, öğretmen, polis, asker, esnaf, hakim, savcı, doktor, hemşire, sporcu ve din görevlisinin yer aldığı 748 kişi, kentin değişik bölgelerinde okuduğu İstiklal Marşı ile klip oluşturuldu.
Klibin Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programındaki gösterimi sırasında duygulu anlar yaşandı.
AA