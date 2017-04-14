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"Bir demokrasi oylaması yapıyoruz"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bir partinin üyesi olabilirsiniz ama ne bir kişiyi seçiyoruz ne de bir parti tercihi yapıyoruz. Bir demokrasi oylaması yapıyoruz." dedi.

"Bir demokrasi oylaması yapıyoruz"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bir partinin üyesi olabilirsiniz ama ne bir kişiyi seçiyoruz ne de bir parti tercihi yapıyoruz. Bir demokrasi oylaması yapıyoruz." dedi.

14 Nisan 2017 Cuma 14:38
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"Bir demokrasi oylaması yapıyoruz"

İstanbul'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir yol ayrımına doğru gelindiğini, son 2 günde vatandaşa, sabırla anayasa değişikliğinin Türkiye'ye neler getireceğini anlatmak gerektiğini söyledi.

Değişiklikle Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu'nun kaldırılacağını anlatan Kılıçdaroğlu, "Neden? Hangi gerekçeyle kaldırıyorsunuz. Osmanlı'dan gelen cumhuriyetle devam eden bu kurum niye kaldırılır? Birisinin çıkıp anlatması lazım" dedi.

"Adliyeye, camiye, kışlaya siyaset girer mi?"

Vatandaşın 'evet' vermesini isteyenlerin, bunun nedenini anlatamadıklarını ifade eden kılıçdaroğlu, "Anlatmak da istemiyorlar. Çünkü bunlar anlatılacak şeyler değil onlar açısından. Bunları anlatsalar ne olacak? Vatandaş 'Ne yapıyorsunuz siz?' diyecek. 'Adliyeye, camiye, kışlaya siyaset girer mi?' diyecek. Bir partinin genel başkanı Genelkurmay başkanı tayin edecek. Bir partinin genel başkanı Genelkurmay başkanını tayin ederse, oraya siyaset girmez mi?" ifadelerini kullandı.

"Bir demokrasi oylaması yapıyoruz"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dernekler, STK'lar, meslek kuruluşları anlatacaklar. Nasıl bir atmosfer içinde anayasa değişikliği yapıyoruz? Valisi, kaymakamı, genel müdürü, müsteşarı, siyasileri baskı yapar. Üniversitesi, iş adamı, hukuk fakülteleri, işçi, işveren sendikaları konuşamaz. Böyle anayasa değişikliği mi olur? 12 Eylül'den, darbe döneminden ne farkı var? 'Evet' demenin vebali, günahı ağırdır. 'Evet' oyunu kullanan bunun sorumluluğunu çocuklarına, ülkesine anlatamaz. O vebalin ve günahın altına kimsenin girmesini istemem. Bir partinin üyesi olabilirsiniz ama ne bir kişiyi seçiyoruz ne de bir parti tercihi yapıyoruz. Bir demokrasi oylaması yapıyoruz. Gün slogan atma günü değil, gün düşünme günü. Vicdan terazisinde tartma ve sandığa gidip oy kullanma günü."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluDemokrasi OylamasıAnayasa Değişikliği
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