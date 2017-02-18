Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88830
ALTIN
144.170
DOLAR
3.6361
STERLIN
4.5078
EURO
3.8595
TÜMSİAD 5 bin istihdam hedefliyor
TÜMSİAD 5 bin istihdam hedefliyor
Doğanın tüm renkleri Yörük giysilerinde yaşıyor
Doğanın tüm renkleri Yörük giysilerinde...
Sofuoğlu sakatlığına rağmen Avustralya'ya gitti
Sofuoğlu sakatlığına rağmen Avustralya'ya gitti
Cüce gezegen Ceres'te organik bileşkeler bulundu
Cüce gezegen Ceres'te organik bileşkeler...
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıktı
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıktı

"Bir çok olayın faili etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yaklaşık 5 aydır peşinde olduğumuz bir hain var ve ülkemizde son 4-5 aydır gerçekleştirilen bir çok olayın faili. Kahraman güvenlik güçlerimiz gereken cevabı verdi ve etkisiz hale getirdiler." dedi.

"Bir çok olayın faili etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yaklaşık 5 aydır peşinde olduğumuz bir hain var ve ülkemizde son 4-5 aydır gerçekleştirilen bir çok olayın faili. Kahraman güvenlik güçlerimiz gereken cevabı verdi ve etkisiz hale getirdiler." dedi.

18 Şubat 2017 Cumartesi 09:12
3 Okunma
"Bir çok olayın faili etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İzmir İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, vatandaşlara bir üzücü bir de sevindirici haberi olduğunu belirtti.

Aziz millete verdikleri sözü tuttuklarını, yorgunluktan, uykusuzluktan çekinmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradenin savunucuları olacaklarını dile getiren Bakan Soylu, PKK'nın adını bu topraklardan sileceklerini vurguladı.

Süleyman Soylu, şöyle konuştu:

"Bir üzücü haber vereceğim, biraz önce Şanlıurfa'da çok uzun zamandır memlekette patlama, çatlama olmuyor, derslerini veriyoruz. Viranşehir'de adliye konutları önünde patlama oldu. 15 civarında hafif yaralı olduğunu arkadaşlarımız iletti. 6 yaşındaki bir çocuğumuz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Yaklaşık 5 aydır peşinde olduğumuz bir hain var ve ülkemizde son 4-5 aydır gerçekleştirilen bir çok olayın faili. Kahraman güvenlik güçlerimiz gereken cevabı verdi ve etkisiz hale getirdiler."

"Nereye giderlerse gidiyoruz takip edeceğiz"

Kış aylarında da teröre karşı operasyonları sürdürdüklerini anlatan Soylu, "Eksi 20, 25, 30 derecede evlatlarımız operasyonda. 700'e yakın sığınaklarını tarumar ettik. Nerede aranacaksa orada arayıp etkisiz hale getirmeye çalışıyoruz. Hareket kabiliyetlerini daraltıyoruz. Korkunun ecele faydası yok. Nereye giderlerse gidiyoruz takip edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Soylu, "Milletimizin enerjisini artık endişelere değil geleceğe sevk etmek istiyoruz. Modern bir Türkiye, güçlü bir Türkiye, yarına güvenle bakan Türkiye ve sürekli olarak başımızın belalarla karşı karşıya kalmadığı, yürütmenin, parlamentonun kendi işine baktığı bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz." dedi.

"Önümüzdeki fırsat, Türkiye'nin fırsatıdır"

Türkiye'nin önemli bir döneme gittiğini dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Bıyık altından milletin kararlarına gülenlere, 'Siz demokrasiden ne anlarsınız, size demokrasi lazım değil' diye küçümsemeye çalışanlara karşı bu millet hep sabırla bakmıştır. Şimdi önümüzde fırsat var. Önümüzdeki fırsat siyaset fırsatı değil, bugünkü yöneticilerin değil, Türkiye'nin fırsatıdır."

Bakan Soylu, "(Bu ülkeyi siz idare etmeyin) diyorlar, sizi, bizleri beğenmiyorlar. Bir taraftan PKK, FETÖ, DEAŞ'ı Türkiye'ye musallat etmeye çalışanlar demokrasinin sesini kısmaya çalıştılar." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluAK Parti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seçmen listeleri askıya çıkıyor
Seçmen listeleri askıya çıkıyor
KIBRIS’TA RUM TARAFI, YİNE YAPTI YAPACAĞINI..!
KIBRIS’TA RUM TARAFI, YİNE YAPTI YAPACAĞINI..!
"Cumhurbaşkanlığı sistemini şahsım için isteyecek değilim"
"Cumhurbaşkanlığı sistemini şahsım için isteyecek değilim"
Ulaştırma Bakanı Arslan İzmir projelerini anlattı
Ulaştırma Bakanı Arslan İzmir projelerini anlattı
Türk karasularını ihlal eden Yunan botu geri çevrildi
Türk karasularını ihlal eden Yunan botu geri çevrildi
Engelliler sandıkta engellerin kalkmasını istiyor
Engelliler sandıkta engellerin kalkmasını istiyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ