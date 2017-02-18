"Bir çok olayın faili etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İzmir İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, vatandaşlara bir üzücü bir de sevindirici haberi olduğunu belirtti.

Aziz millete verdikleri sözü tuttuklarını, yorgunluktan, uykusuzluktan çekinmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradenin savunucuları olacaklarını dile getiren Bakan Soylu, PKK'nın adını bu topraklardan sileceklerini vurguladı.

Süleyman Soylu, şöyle konuştu:

"Bir üzücü haber vereceğim, biraz önce Şanlıurfa'da çok uzun zamandır memlekette patlama, çatlama olmuyor, derslerini veriyoruz. Viranşehir'de adliye konutları önünde patlama oldu. 15 civarında hafif yaralı olduğunu arkadaşlarımız iletti. 6 yaşındaki bir çocuğumuz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Yaklaşık 5 aydır peşinde olduğumuz bir hain var ve ülkemizde son 4-5 aydır gerçekleştirilen bir çok olayın faili. Kahraman güvenlik güçlerimiz gereken cevabı verdi ve etkisiz hale getirdiler."

"Nereye giderlerse gidiyoruz takip edeceğiz"

Kış aylarında da teröre karşı operasyonları sürdürdüklerini anlatan Soylu, "Eksi 20, 25, 30 derecede evlatlarımız operasyonda. 700'e yakın sığınaklarını tarumar ettik. Nerede aranacaksa orada arayıp etkisiz hale getirmeye çalışıyoruz. Hareket kabiliyetlerini daraltıyoruz. Korkunun ecele faydası yok. Nereye giderlerse gidiyoruz takip edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Soylu, "Milletimizin enerjisini artık endişelere değil geleceğe sevk etmek istiyoruz. Modern bir Türkiye, güçlü bir Türkiye, yarına güvenle bakan Türkiye ve sürekli olarak başımızın belalarla karşı karşıya kalmadığı, yürütmenin, parlamentonun kendi işine baktığı bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz." dedi.

"Önümüzdeki fırsat, Türkiye'nin fırsatıdır"

Türkiye'nin önemli bir döneme gittiğini dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Bıyık altından milletin kararlarına gülenlere, 'Siz demokrasiden ne anlarsınız, size demokrasi lazım değil' diye küçümsemeye çalışanlara karşı bu millet hep sabırla bakmıştır. Şimdi önümüzde fırsat var. Önümüzdeki fırsat siyaset fırsatı değil, bugünkü yöneticilerin değil, Türkiye'nin fırsatıdır."

Bakan Soylu, "(Bu ülkeyi siz idare etmeyin) diyorlar, sizi, bizleri beğenmiyorlar. Bir taraftan PKK, FETÖ, DEAŞ'ı Türkiye'ye musallat etmeye çalışanlar demokrasinin sesini kısmaya çalıştılar." ifadelerini kullandı.