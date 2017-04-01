Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88947
ALTIN
145.813
DOLAR
3.6292
STERLIN
4.5542
EURO
3.8822
4.5G birinci yılında
4.5G birinci yılında
Engelli 4 çocukla 37 yıl
Engelli 4 çocukla 37 yıl
'Alçı'ya son
'Alçı'ya son
İhracat yüzde 19 arttı
İhracat yüzde 19 arttı
KAHRAMAN YÜZBAŞIYI DURDURAMADILAR
SON DAKİKA

Bir ayda 161 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye genelinde 27 Şubat-27 Mart tarihlerinde terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 161 terörist etkisiz hale getirildi.

Bir ayda 161 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye genelinde 27 Şubat-27 Mart tarihlerinde terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 161 terörist etkisiz hale getirildi.

01 Nisan 2017 Cumartesi 13:02
3 Okunma
Bir ayda 161 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye genelinde 27 Şubat-27 Mart 2017 tarihlerinde terör, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele operasyonlarında gözaltına alınan 10 bin 279 şüpheliden 331'i tutuklandı. Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 161 terörist etkisiz hale getirildi.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, terör örgütleri ve suç şebekeleriyle mücadelesini yurt genelinde aralıksız ve kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, 27 Şubat-27 Mart tarihlerinde terör örgütü PKK'ya yönelik 980 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 bin 297 şüpheliden 51'i tutuklandı.

Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında ise örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 73 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı 158 şüpheli gözaltına alınırken, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında yakalanan 4 bin 314 zanlıdan 78'i tutuklandı.

Operasyonlarda 91 ölü, 52 sağ, 18 teslim olmak üzere toplam 161 terörist etkisiz hale getirildi.

Uyuşturucuyla mücadele operasyonları

Bu arada terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik 2 bin 201 uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda 14 ton 812 kilogram esrar, 603 kilogram eroin, 20 kilogram afyon sakızı, 31 kilogram kokain, 11 milyon 266 bin 71 adet uyuşturucu hap, 46 kilogram metamfetamin, 927 bin 749 kök Hint keneviri, 3 kilogram bonzai, 5 ton 692 litre uyuşturucu hammaddesi, 3 milyon 829 bin 839 adet kaçak sigara ve 317 bin 593 litre akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 bin 175 şüpheliden 149'u tutuklandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 10 bin 408 göçmen yakalandı.

Operasyonlarda, organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 262 zanlıdan 53'ü tutuklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Terör örgütleriTerörist Etkisiz Hale GetirildiEtkisiz Hale Getirildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Darbecilerin 'ekmek' şifresi
Darbecilerin 'ekmek' şifresi
Akıncı Üssü iddianamesinde 5 kadın asker şüpheli
Akıncı Üssü iddianamesinde 5 kadın asker şüpheli
10 bin polis memuru adayı alınacak
10 bin polis memuru adayı alınacak
Ankara'daki FETÖ operasyonunda 39 tutuklama
Ankara'daki FETÖ operasyonunda 39 tutuklama
99 terörist etkisiz hale getirildi
99 terörist etkisiz hale getirildi
FETÖ genel seçimler netleşince harekete geçmiş
FETÖ genel seçimler netleşince harekete geçmiş

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ