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Bingöl'deki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bingöl'ün Genç ilçesinde 7 köy ile 8 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Bingöl'deki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bingöl'ün Genç ilçesinde 7 köy ile 8 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

06 Nisan 2017 Perşembe 12:49
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Bingöl'deki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bingöl'ün Genç ilçesinde 7 köy ile 8 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak ve depo alanları ile uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi, malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla Dikpınar, Gerçekli, Döşekkaya, Üçgül, Kavaklı, Dedebağ ve Gözertepe köyleri ile Demirboğa, Karataş, Çekmece, Araklı, Yeniler, Ekinli, Güllüce ve Bayramlı mahalleleri arasındaki bölgede operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonun yürütüldüğü bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 4 Nisan'da saat 23.00'ten itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağının bugün saat 10.00'da sona erdiği belirtilen açıklamada, vatandaşlara yasağa uydukları için teşekkür edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BingölSokağa çıkma Yasağı
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