Bingöl'de terör operasyonu

Bingöl merkez ve Adaklı ilçesinde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ile sosyal medya hesaplarından örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 24 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce yürütülen çalışmada terör örgütüne yardım ve yataklık ile sosyal medya hesabı üzerinden propaganda yaparak örgütün şehir yapılanmasında oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik 3 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bingöl merkez ve Adaklı ilçesinde belirlenen adreslerde yapılan aramaların ardından 24 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, 6 ruhsatsız av tüfeği, tabanca, 70 fişek, kuru sıkı tabanca i̇le çok sayıda örgütsel doküman, cep telefonu, flash bellek, CD/DVD ele geçirildi.