Bingöl'de şehit asker için tören

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Er Şevki Eren Yarkın için tören yapıldı.

Bingöl Havalimanı'nda düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi ve Kur'an-ı Kerim okundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, Müslümanlar olarak şehitlerin ölmediğine iman ettiklerini belirterek, vatan, millet ve mukaddesat için en değerli varlıklarını, canlarını feda eden bütün şehitlere rahmet diledi.

Şehitlerin emanetlerine sahip çıkacaklarını ifade eden Yılmaz, bu vatanda hür, bağımsız ve güçlü bir şekilde yaşamalarının şehitler sayesinde olduğunu kaydetti.

Onların emanetini hiçbir zaman yere düşürmeden gönüllerinde onları yaşatmaya devam edeceklerini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu hain saldırıyı yapanları, terörü, teröre destek olanları, terörün arkasındaki zihniyetleri, güçleri lanetliyorum. Bir insanlık suçu olan terörle yıllardır ülkemize, milletimize saldıranları lanetlediğimiz gibi amaçlarına da hiçbir zaman ulaşamayacaklarını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu yaptıkları hiçbir şekilde karşılıksız kalmayacaktır. Silah arkadaşları başta olmak üzere hükümetimiz, devletimiz onlara gerekli karşılığı en kısa sürede vereceklerdir."

Yılmaz, söz konusu saldırının şehit Yarkın'ın şahsında ülkenin birliğine ve beraberliğine yapıldığını belirterek, terör örgütlerinin milleti bölmeyi hiçbir zaman başaramayacaklarını vurguladı.

Şehitlerin manevi emanetiyle birlik, beraberlik ve kardeşliğin daha da yüceleceğini dile getiren Yılmaz, "Bu topraklar üzerinde maalesef çok şehitler gördük. Bingöl'den de çok şehitlerimiz oldu. İlimizin şehit haberleri, şehit cenazeleriyle bir daha gündeme gelmemesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Muharrem Genç tarafından okunan duanın ardından şehit Yarkın'ın naaşı, memleketi Kastamonu'ya uğurlandı.

Törene, Vali Ali Mantı, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, 49. Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Yedisu ilçesinde dün PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Yarkın şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.