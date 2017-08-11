Bingöl'de şehit asker için tören

BİNGÖL

Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Gençer (29) için tören yapıldı.

Bingöl Havalimanı'ndaki törende şehit Gençer'in Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Bingöl Vali Vekili Tunahan Çil, törende yaptığı konuşmada, vatanın bekası, milletin birliği ve dirliği için canından vazgeçen şehidin kahramanlığı karşısında kelimelerin kifayetsiz kaldığını söyledi.

Dünya üzerinde terörün övülmesine, savunulmasına ve meşru gösterilmesine fırsat veren bir demokrasi bulunmadığını vurgulayan Çil, şöyle konuştu:

"Bu kutsal mücadelede Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve güvenlik güçlerimize devlet ve millet olarak güvenimiz tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta terörle mücadele olmak üzere ülkemizin huzur ve güvenliği için hayatlarını kahramanca feda eden asker, polis, sivil tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

İl Müftü Vekili Ekrem Ayık'ın okuduğu duanın ardından şehidin naaşı, defnedilmek üzere Bursa'nın İnegöl ilçesine uğurlandı.

Törene, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, 49. Komando Tugayı Komutanı Vekili Piyade Albay Berat Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak da katıldı.

Dün Genç ilçesinde yürütülen terör operasyonu kapsamında keşif ve gözetleme yapan güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Gençer, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit olmuştu.