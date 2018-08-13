Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92598
ALTIN
265.538
DOLAR
6.7900
STERLİN
8.6710
EURO
7.7345
Şifa arayanların uğrak mekanı
Şifa arayanların uğrak mekanı
Melis Köksal'a Bizden Tam Destek
Melis Köksal'a Bizden Tam Destek
CHP'de MYK değişti
CHP'de MYK değişti
44 yeni öte-gezegen keşfedildi
44 yeni öte-gezegen keşfedildi
Mehmet Savcı’dan 'Altın Gibi' şarkı geldi 
Mehmet Savcı’dan 'Altın Gibi' şarkı...

Bin dolar bozdurana 3 gün ücretsiz tatil

Adana'da bir otel işletmecisi, bin dolar bozdurana 3 gün ücretsiz tatil imkanı sağlayacak.

Bin dolar bozdurana 3 gün ücretsiz tatil

Adana'da bir otel işletmecisi, bin dolar bozdurana 3 gün ücretsiz tatil imkanı sağlayacak.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:35
0 Okunma
Bin dolar bozdurana 3 gün ücretsiz tatil

Adana'nın Pozantı ilçesindeki bir otel işletmecisi, devlet bankalarında bin dolar bozdurup dekontunu getirene, 3 günlük ücretsiz tatil imkanı sağlayacak.

Toros Dağları'nda doğayla iç içe bulunan 200 yataklı oteli işleten Süreyya Kayar, yaptığı açıklamada, Türkiye'yi zor durumda bırakmak isteyenlere karşı, herkesin üzerine düşen görevler bulunduğunu söyledi.

Döviz kurlarındaki hareketliliğin dış güçlerin oyunlarından kaynaklandığını ifade eden Kayar, bu anlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dolarların bozdurulması yönündeki çağrısına destek vermek için işletme olarak kampanya başlattıklarını vurguladı.

Bu kapsamda bin dolar bozduranları, ücretsiz tatil olanağına kavuşturacaklarını aktaran Kayar, "Bu ayın sonuna kadar devlet bankalarında bin dolar bozdurup, dekontunu getirene, işletmemizde 3 günlük ücretsiz tatil imkanı sağlayacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin içinde bulunduğu günlerden el birliğiyle çıkılabileceğini belirten Kayar, herkesin elini taşın altına koymasını istedi.

Kayar, kampanyadan yararlananların, tatillerini bir yıl içerisinde diledikleri zaman kullanabileceklerini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaPozantıDolar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına atama
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına atama
"Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz"
"Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz"
Beşiktaş'ta yolda çökme
Beşiktaş'ta yolda çökme
TBMM Başkanı Yıldırım ve bakanlar şehit evinde
TBMM Başkanı Yıldırım ve bakanlar şehit evinde
"Türkiye yaptırımlarla diz çöktürülecek ülke değil"
"Türkiye yaptırımlarla diz çöktürülecek ülke değil"
AK Partili kadınlardan Somali'ye su kuyusu
AK Partili kadınlardan Somali'ye su kuyusu
FSM Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası
FSM Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası
Mayınla kararan dünyası Türkiye'de aydınlanıyor
Mayınla kararan dünyası Türkiye'de aydınlanıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan taziye mesajı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ