Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95610
ALTIN
198.481
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.5949
EURO
5.8796
Yiğit Sarıkaya ‘Yakın Yıkın’ İle Aramızda
Yiğit Sarıkaya ‘Yakın Yıkın’ İle...
Maas'dan Türkiye açıklaması
Maas'dan Türkiye açıklaması
'Tokken denize girmeyin'
'Tokken denize girmeyin'
Çin’de tayfun alarmı
Çin’de tayfun alarmı
Cansu’nun Öyküsü Bu
Cansu’nun Öyküsü Bu

Bin 500 tonluk Artuklu Hamamı yarın taşınacak

DSİ, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bulunan, yaklaşık bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı'nı, yarın 2 bin 950 metre uzaklıktaki Arkeopark'taki yeni yerine bütüncül olarak taşıyacak.

Bin 500 tonluk Artuklu Hamamı yarın taşınacak

DSİ, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bulunan, yaklaşık bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı'nı, yarın 2 bin 950 metre uzaklıktaki Arkeopark'taki yeni yerine bütüncül olarak taşıyacak.

05 Ağustos 2018 Pazar 13:54
0 Okunma
Bin 500 tonluk Artuklu Hamamı yarın taşınacak

Devlet Su İşleri (DSİ), Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bulunan, yaklaşık bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı'nı, yarın 2 bin 950 metre uzaklıktaki Arkeopark'taki yeni yerine bütüncül olarak taşıyacak.

DSİ'den yapılan açıklamada, sorumlulukları gereği ülkenin su kaynaklarının geliştirilmesi yönünde mesai harcadıklarını, diğer taraftan da tarihi ve kültürel varlıkların korunmasında son derece titiz çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamındaki çalışmaların bu konuda dünyaya örnek olacak nitelikte olduğu kaydedilen açıklamada, 540 yaşında olması itibarıyla dünya ölçeğinde bütüncül olarak taşınan en eski tarihi yapı sayılan Zeynel Bey Türbesi'nin 12 Mayıs 2017'de yeni yerine başarıyla nakledildiği anımsatıldı.

Yaklaşık bin 100 tonluk tarihi yapının herhangi bir hasar almadan yeni yerine taşındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şimdi ise taşıma tertibatı da hesaba katıldığında bin 500 ton ağırlığa ulaşan Artuklu Hamamı'nın bütüncül taşıma işlemi gerçekleştirilecektir. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin katılımlarıyla Artuklu Hamamı yeni yerine taşınacaktır. Artuklu Hamamı'nın halihazırda bulunduğu Hasankeyf'teki mevcut konumu ile yeni yerleşim alanında düzenlenecek Arkeoparktaki yeni konumu arasındaki mesafe 2 bin 950 metre olup hamam 70 metre üst kota taşınacaktır."

Taşıma çalışmalarına yarın saat 05.00'te başlanacağı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Devlet Su İşlerArtuklu HamamıArkeopark
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucuyla mücadele aralıksız sürüyor
Uyuşturucuyla mücadele aralıksız sürüyor
Kuş yuvalarına çocukların eli değdi
Kuş yuvalarına çocukların eli değdi
Yunan hükümeti terörist Kaya'nın iadesini durdurdu
Yunan hükümeti terörist Kaya'nın iadesini durdurdu
Cezaevi firarisi 'drone' yardımıyla yakalandı
Cezaevi firarisi 'drone' yardımıyla yakalandı
Vakfıkebir ekmeği tescillendi
Vakfıkebir ekmeği tescillendi
İhtiyaç sahipleri 'Dost Eli' ile giyiniyor
İhtiyaç sahipleri 'Dost Eli' ile giyiniyor
'400 proje, yeni bir kalkınmanın fitilini ateşlemiştir'
'400 proje, yeni bir kalkınmanın fitilini ateşlemiştir'
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon
'Stokçular saman fiyatlarını yükseltiyor'
'Stokçular saman fiyatlarını yükseltiyor'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ