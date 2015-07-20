BİLSEM'ler 'yetenek üssü

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) yeni bir program hazırlıyor.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel yetenekli öğrencilerin BİLSEM'lerde, okul dışı saatlerde yetenekleri doğrultusunda etkinlik ve proje tabanlı eğitim aldığını anlattı. Güngör, bu merkezlerde öğrencilerin, güzel sanatlar, havacılık, akıl ve zeka oyunları, düşünce eğitimi, arkeoloji, şehir kültürü, yaratıcı yazarlık, drama, yazılım, yabancı dil, liderlik, mekatronik, astronomi ve uzay bilimleri gibi bilim dallarında, özel ilgi ve yetenekleriyle buluştuğunu belirtti.

Güngör, merkezi sınav sonuçlarıyla bu yıl genel zihinsel, resim ve müzik yeteneği olan toplam 19 bin 761 öğrencinin BİLSEM'lere devam edeceğini bildirdi. 67 ilde BİLSEM bulunduğunu dile getiren Güngör, bu yıldan itibaren tüm illerde açılmasını hedeflediklerinin altını çizdi.

Merkezlerlerdeki eğitimlerin uygulama, etkinlik ve proje hazırlama gibi aktif hedefler ve amaçlar doğrultusunda yenilenmesi için çalışma yürüttüklerini belirten Güngör, bu kapsamda, BİLSEM'lerde, üniversiteler, bilim merkezleri, müzeler, TÜBİTAK gibi kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğinin artırılacağını söyledi.

Öğrencinin ufkunu açacak projeler geliyor

BİLSEM'lerde daha çok araştırmaya, projeye, aktiviteye yönelik bir program üzerinde çalıştıklarını duyuran Güngör, şu bilgileri verdi:

"Çerçeve niteliğindeki yeni eğitim programlarını oluşturduk. Merkezlerdeki öğretmenlerimiz, o programların içeriklerini kendi imkanları, bilgileri, görgüleri çerçevesinde, çevresel imkanları da kullanarak genişletebilecekler. Üniversitelerle sivil toplum kuruluşlarıyla, Ar-Ge kuruluşlarıyla, sanat ve müzik kurumlarıyla işbirliği yapabilecekler. Ayrıca BİLSEM'ler için öğretmen ve akademisyenlerle birlikte çalışarak etkinlikler havuzu oluşturduk. Tüm BİLSEM'ler, buradaki etkinliklerden yararlanabilecek. İyi sonuçlar alınan etkinlikler de havuzda toplanacak."

Bu yıl Z-kütüphane kurulum çalışmalarının sürdüğünü açıklayan Güngör, böylece öğrencilerin çok zengin bir bilgi kaynağına sahip olacaklarını ifade etti.

BİLSEM'leri daha ileri noktalara taşıma gayreti içinde olduklarına işaret eden Güngör, "Özel yeteneklileri, sadece BİLSEM'lere sıkıştırmak niyetinde değiliz. Bu merkezler adeta yetenek üsleri olacak" dedi. Güngör, okul dışı saatlerde ve cumartesi günleri faaliyet gösteren merkezlerin, pazar günü de açık olmasını istediklerini anlattı.