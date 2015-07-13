Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'ndan açıklama

ANKARA - Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumunca (BTK), Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının (TİB) bazı verileri ve diskleri imha ettiğine dair iddiaların, tamamen hayal ürünü, asparagas ve gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi bulunmayan iftiralardan ibaret olduğu bildirildi.

BTK'dan yapılan açıklamada, "Paralel Devlet Yapılanması"na yakınlığıyla bilinen bazı basın-yayın organları ile internet siteleri ve sosyal medya mecralarında TİB'in bazı verileri ve diskleri imha ettiğine dair asılsız iddiaların yer aldığı ifade edilerek, bu iddiaların, tamamen hayal ürünü, asparagas ve gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi bulunmayan iftiralardan ibaret olduğu aktarıldı.

"TİB davasından önce yayınlanması manidar"

Başkanlığın, Anayasa ve yasaların kendisine verdiği yetkilere dayanarak, hukuk kuralları içinde ve mevzuata azami titizlik göstererek asli görevlerini yürütmeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada, bu iftiraların devlet büyüklerinin kriptolu ve normal telefonlarının usulsüz dinlendiği iddialarına yönelik, TİB ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) görevlisi 28 kişi hakkında açılan davanın Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmasından hemen önce yayınlanmasının oldukça manidar olduğu vurgulandı.

Ayrıca bu iddiaların, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davada "Fethullahçı Terör Örgütü" olarak nitelendirilen örgüt mensuplarının geçmişte, Başkanlıkta muhafaza edilmesi gereken kayıtların silinmesi cürmünü nasıl işlediğinin ikrarı olarak da görüldüğünün ifade edildiği açıklamada, basın-yayın organlarında ve internet mecralarında yer alan hayal ürünü, maksatlı ve iftira niteliğindeki bu haberler için gerekli hukuki yollara müracaat edileceği kaydedildi.