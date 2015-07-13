Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'ndan açıklama

Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumunca, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının bazı verileri ve diskleri imha ettiğine dair iddiaların iftiralardan ibaret olduğu bildirildi

Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'ndan açıklama

Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumunca, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının bazı verileri ve diskleri imha ettiğine dair iddiaların iftiralardan ibaret olduğu bildirildi

13 Temmuz 2015 Pazartesi 15:47
613 Okunma
Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'ndan açıklama

ANKARA - Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumunca (BTK), Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının (TİB) bazı verileri ve diskleri imha ettiğine dair iddiaların, tamamen hayal ürünü, asparagas ve gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi bulunmayan iftiralardan ibaret olduğu bildirildi.

BTK'dan yapılan açıklamada, "Paralel Devlet Yapılanması"na yakınlığıyla bilinen bazı basın-yayın organları ile internet siteleri ve sosyal medya mecralarında TİB'in bazı verileri ve diskleri imha ettiğine dair asılsız iddiaların yer aldığı ifade edilerek, bu iddiaların, tamamen hayal ürünü, asparagas ve gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi bulunmayan iftiralardan ibaret olduğu aktarıldı.

"TİB davasından önce yayınlanması manidar"

Başkanlığın, Anayasa ve yasaların kendisine verdiği yetkilere dayanarak, hukuk kuralları içinde ve mevzuata azami titizlik göstererek asli görevlerini yürütmeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada, bu iftiraların devlet büyüklerinin kriptolu ve normal telefonlarının usulsüz dinlendiği iddialarına yönelik, TİB ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) görevlisi 28 kişi hakkında açılan davanın Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmasından hemen önce yayınlanmasının oldukça manidar olduğu vurgulandı.

Ayrıca bu iddiaların, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davada "Fethullahçı Terör Örgütü" olarak nitelendirilen örgüt mensuplarının geçmişte, Başkanlıkta muhafaza edilmesi gereken kayıtların silinmesi cürmünü nasıl işlediğinin ikrarı olarak da görüldüğünün ifade edildiği açıklamada, basın-yayın organlarında ve internet mecralarında yer alan hayal ürünü, maksatlı ve iftira niteliğindeki bu haberler için gerekli hukuki yollara müracaat edileceği kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 13.07.2015 15:22
Anahtar Kelimeler:
önce VatanBilgi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ