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Bilal Erdoğan'dan AA'ya teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, ''Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi'' adlı kitaptan dolay Anadolu Ajansına teşekkür etti.

Bilal Erdoğan'dan AA'ya teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, ''Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi'' adlı kitaptan dolay Anadolu Ajansına teşekkür etti.

26 Temmuz 2016 Salı 11:39
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Bilal Erdoğan'dan AA'ya teşekkür

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, "Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi" isimli kitaptan dolayı Anadolu Ajansına teşekkür ederek, "Birçok kurum ve kuruluşların bu darbeyi, bu darbede olup bitenleri, bu girişimdeki alçaklıkları ayan beyan ortaya koyan benzer bu tür çalışmaları yapması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Bilal Erdoğan, AA muhabirine Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan ve FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kronolojisini ve darbe girişimi sonrası tepkileri ele alan kitaba ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kitabı inceleyen Erdoğan, "Biz millet olarak biliyorsunuz başımıza gelen hadiseleri aslında çok iyi kayda geçirmediğimiz için bugüne kadar çocuklarımıza anlatamadık, detaylarına da birçok insan vakıf olmadı. Hakikaten tarih derslerinde de birçok şey okutulmadı. O zaman işte bu gibi çalışmalar olacak ki çoluğumuz çocuğumuz darbe neymiş, nasıl olmuş, niye olmuş...Bunun hakikaten dakika dakika fotoğraflı bir şey olması çok isabet olmuş." diye konuştu.

"Darbeler döneminin kapanması lafla olmuyor"

Şehitlerin unutulmayacağını, neler olduğunun herkese çok iyi anlatılacağını dile getiren Erdoğan, Türkiye'de darbeler döneminin ancak böyle kapanacağını vurguladı.

Bilal Erdoğan, Türkiye'de darbeler döneminin kapanmasının lafla olmayacağının anlaşıldığına işaret ederek, "Çünkü 15 Temmuz darbesinden bir gün önce birilerine sorsaydınız 'Türkiye'de darbe olur mu' diye, 'Türkiye'de darbeler dönemi kapandı' diye böyle bir jenerik bir ifade kullanılıyordu. Demek ki kapanmamış, o zaman darbeler döneminin kapanması için şu Cumhuriyet tarihimizdeki darbeleri, darbe girişimlerini, bunların arkasındaki odakları çok iyi çalışmamız, hakikaten okullarda belki ders olarak okutmamız lazım. Vatandaşlık dersinde darbe karşıtlığını mı işliyoruz yoksa darbelere olanak tanıyan bazı şeyleri mi işliyoruz, bunlara çok iyi bakmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansına "Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi" çalışmasından dolayı teşekkür eden Erdoğan, "Birçok kurum ve kuruluşların bu darbeyi, bu darbede olup bitenleri, bu girişimdeki alçaklıkları ayan beyan ortaya koyan benzer bu tür çalışmaları yapması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

AA

Son Güncelleme: 26.07.2016 11:40
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanBilal ErdoğanFETÖDarbe GirişimiAnadolu AjansıTürkiye
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