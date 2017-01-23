BİK, Erasmus kapsamında iki çalıştay düzenleyecek

İSTANBUL

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürlüğü, "Gençlerin Katılımı ile Yazılı Basının Dijitale Dönüşümü" ve "İnternet Yasası" çalıştaylarını 7 bölgede gerçekleştirecek.

BİK'ten yapılan açıklamada, internetin yaygınlaşmasıyla dünyada yazılı basının zor bir dönemece girdiği, bundan en çok etkilenenin de yerel basın olduğu belirtildi.

Sorunu çözmenin yolunun dijital dönüşümden geçtiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BİK Genel Müdürlüğü, Erasmus kapsamında 7 farklı bölgede, 'Gençlerin Katılımı ile Yazılı Basının Dijitale Dönüşümü' ve 'İnternet Yasası' çalıştayları yaparak soruna katkı sağlamaya çalışıyor. Her bölgede 25 gencin katılımıyla gerçekleştirilecek bu çalıştaylarda amaç; Yerel Yazılı Basının Dijitale Dönüşümü ve İnternet Yasa Tasarısının oluşturulması sürecinde, gençlerin fikir ve görüşlerini almak.

Dört oturumda gerçekleşecek çalıştayların her oturumunda beyin fırtınası ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi şeklinde iki aşama bulunacak. Her oturum 90 dakika sürecek. Bölgesel çalıştaylara 20-30 yaş arasında, internet ve sosyal medyayı aktif olarak kullanan, internet ve sosyal medya kanallarında görev yapan, toplumsal konularda sosyal sorumluluk bilincine sahip, kendisini sosyal gönüllü olarak nitelendiren gençler katılabilecek."

Ücretsiz düzenlenecek çalıştaylara, 30 Ocak tarihine kadar başvurulabilecek.

Etkinlik takvimine göre, 28 Şubat'taki Marmara Bölgesi çalıştayı İstanbul, 7 Mart'taki Güneydoğu Anadolu Bölgesi çalıştayı Diyarbakır, 21 Mart'taki İç Anadolu Bölgesi çalıştayı Ankara, 11 Nisan'daki Karadeniz Bölgesi çalıştayı Trabzon, 25 Nisan'daki Akdeniz Bölgesi çalıştayı Antalya, 9 Mayıs'taki Ege Bölgesi çalıştayı İzmir, 16 Mayıs'taki Doğu Anadolu Bölgesi çalıştayı Erzurum'da yapılacak.

Çalıştaylardan sonra düzenlenecek Ana Yapısal Diyalog Forumunun ise BİK'in Kocaeli'deki Tatil Köyü'nde gerçekleştirilmesi planlanıyor.