Biber gazından etkilenen genç öldü

YALOVA

Fevzi Çakmak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Yıldız Sokak'taki Abdullah Baştürk Parkı'nda, iki grup arasında çıkan kavga sırasında astım hastası olduğu belirtilen Çayan Birben (31), olay yerine sevk edilen polisin gruplara müdahalesinin ardından aniden fenalaşmış ve Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veren Çayan Birben, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ölüm haberi üzerine hastane önünde bekleyen grup, pankartla yürüyüşe geçmek istedi. Grupla güvenlik güçleri ardında yaşanan arbede sırasında ise hastane giriş noktasında görevli bir polis memuru yaralandı.



İdari tahkikat başlatıldı

Yalova Emniyet Müdürlüğü'nden olayla ilgili idari tahkikat başlatıldığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden polis başmüfettişi talep edildiği belirtildi.