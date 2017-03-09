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BGF'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yanıt

Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonunca, Kılıçdaroğlu'nun Bulgaristan Türklerine yönelik ifadelerinin camiada büyük hayal kırıklığı yarattığı bildirildi.

BGF'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yanıt

Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonunca, Kılıçdaroğlu'nun Bulgaristan Türklerine yönelik ifadelerinin camiada büyük hayal kırıklığı yarattığı bildirildi.

09 Mart 2017 Perşembe 13:29
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BGF'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yanıt

Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu (BGF), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.

BGF Genel Sekreterliği imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, Türkiye'de Bulgar değil Bulgaristan vatandaşları bulunduğu, çoğunun aynı zamanda çifte vatandaş durumunda olduğu kaydedildi. 

Bu kişilerin 1989 yılında Bulgarlaştırma sürecinin bir sonucu olarak "anavatan Türkiye"ye zorla göç ettirildiği vurgulanan açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun vurgu yaptığı Erdinç İsmail Hayrullah sadece Bulgaristan vatandaşı olup, çifte vatandaş değildir. Öyle ki Bulgaristan'da hem Bulgaristan hem Türkiye vatandaşı olan biri parlamentoda milletvekilliği yapamaz. Bu noktada Sayın Genel Başkan'ın yanlış bilgilendirildiği ve meseleye vakıf olmadığı görülmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Açıklamalar hayal kırıklığı yarattı"

DOST partisinin Türkiye'de teveccüh bulmasının doğal olduğu ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: 

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun partisinin dünkü grup toplantısında Bulgaristan Türklerine yönelik kullandığı ifadeler camiamızda büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları maddi bilgi hataları içerdiği gibi şekil açısından da eksiklikleri barındırmaktadır. Türk bayrağını indirmeye çalışan, camilerimize saldıran aşırı milliyetçi ATAKA partisinin eski vekillerini listelerinden aday gösteren ve anavatan Türkiye'yi ötekileştiren Hak ve Özgürlükler Hareketi, artık Bulgaristan Türklerinin temsilcisi olamaz. DOST bölünme değil, yeniden birleşme hareketidir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Kemal KılıçdaroğluBGFCHPDOST Partisi
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