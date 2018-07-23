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'Bezelye diyarı'nda hasat başladı

Türkiye'nin bezelye üretiminin yüzde 20'sinin karşılandığı Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde hasat başladı.

'Bezelye diyarı'nda hasat başladı

Türkiye'nin bezelye üretiminin yüzde 20'sinin karşılandığı Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde hasat başladı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:56
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'Bezelye diyarı'nda hasat başladı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki yüksek rakımlı tarım arazilerinde yetiştirilen "balon" cinsi bezelyeler, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlerin sofralarını süslüyor. 

Bursa'dan sonra bezelye üretiminde ikinci sırada yer alan Afyonkarahisar'da, Sinanpaşa ilçesindeki uygun iklim koşulları sayesinde, Türkiye'nin bezelye üretiminin yaklaşık yüzde 20'si karşılanıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, yaptığı açıklamada, yemeklik baklagiller sınıfında yer alan bezelyenin, kökleriyle toprağın derinliklerine kadar işleyerek bünyesindeki bakterilerle araziye organik madde kazandırdığını söyledi.

Bezelyenin münavebeye uygun bir çeşit olduğunu dile getiren Acar, "2018 yılı rakamlarına göre Afyonkarahisar'daki bezelye üretim alanı yaklaşık 10 bin dekar civarında. Ortalama verimimiz de dekar başına bir buçuk ton. Dolayısıyla bu yıl 15 bin ton bezelye üretimi bekliyoruz. Yine, 2017 yılı rakamlarına göre de aynı şekilde üretimimiz vardı." diye konuştu.

Firmaların Sinanpaşa'daki belli noktalarda kurdukları alım merkezlerinde çiftçiden ürünü aldığını belirten Acar, "Bezelyenin şu anki kilogram fiyatı 2 ila 2,5 lira arasında değişiyor. Bu da çiftçilerimiz açısından oldukça karlı bir ürün olduğunu gösteriyor." dedi.

"Arazilerimizdeki verim yüksek"

Acar, Türkiye'de 107 bin dekar arazide bezelye ekimi yapıldığını ve 107 bin ton ürün elde edildiğini aktardı.

Üretimde geçen yıl Bursa'dan sonra ikinci sırada yer aldıklarına dikkati çeken Acar, şöyle devam etti:

"Üretimde 3. sırada İzmir geliyor. Afyonkarahisar'ın, Bursa ve İzmir'den farkı ise dekara göre üretimimiz daha yüksek seviyede olması. Türkiye ortalaması dekara bir ton iken, biz dekara bir buçuk ton bezelye elde ediyoruz. Arazilerimizdeki verim yüksek. Üretilen bezelyelerimiz genellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlere gönderiliyor. Afyonkarahisarımız zaten büyük şehirlere yakın ve konum olarak avantajlı. Bundan dolayı çiftçimizin pazarlama sorunu bulunmuyor."

Sinanpaşa Belediye Başkanı Murat Karakoyun da ilçede bezelye hasadının bereketli geçtiğini, Sinanpaşa bezelyesinin kaliteli ve aranan bir ürün olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl bezelye üreticilerimizin pazarlama sıkıntısı yok. Tabii pazarlamanın belirli bir standartta gerçekleştirilmesi gerekiyor. Özellikle üreticilerimizin fiyat ve pazarlama konusunda mağdur olmamaları önemli. Kaymakamlığımızla birlikte bezelye üreticilerimiz için birlik oluşturmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üretici Nafiz Tüzün ise hasadına devam ettikleri bezelyede aldıkları verimden çok memnun olduklarını anlattı.

Bezelyenin yüksek rakımda daha verimli yetiştiğine değinen Tüzün, ürünün kaliteli olduğunu ve büyük şehirlere bol miktarda ürün gönderdiklerini ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bezelye DiyarıAfyonkarahisarSinanpaşa
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