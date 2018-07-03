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Beyoğlu'ndaki terör saldırısı davasında mütalaa

İstiklal Caddesi'nde, 5 kişinin öldüğü 44 kişinin de yaralandığı 19 Mart 2016'daki bombalı terör saldırısıyla ilgili 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

Beyoğlu'ndaki terör saldırısı davasında mütalaa

İstiklal Caddesi'nde, 5 kişinin öldüğü 44 kişinin de yaralandığı 19 Mart 2016'daki bombalı terör saldırısıyla ilgili 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

03 Temmuz 2018 Salı 16:27
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Beyoğlu'ndaki terör saldırısı davasında mütalaa

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, 5 kişinin öldüğü 44 kişinin de yaralandığı 19 Mart 2016'daki bombalı terör saldırısıyla ilgili davada, 3 sanığın 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli suçlardan 870 yıldan 1349'ar yıl arasında değişen oranlarda, iki sanığın ise ''silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Mustafa Çevik, Hüseyin Kaya, İbrahim Gürler ve Ercan Çapkın ile avukatları katıldı.

Duruşmada, celse arasında cumhuriyet savcısı tarafından sunulan esas hakkındaki mütalaaya karşı sanıkların beyanları alındı.

Sanıklar ve avukatları mütalaaya karşı beyanlarını hazırlamak için istedi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanların hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Mütalaadan

Cumhuriyet savcısının hazırladığı 7 sayfalık esas hakkındaki mütalaada, terör örgütü DEAŞ tarafından 19 Mart 2016'da Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen canlı bomba saldırısı detaylı bir şekilde anlatıldı.

Saldırıda biri eylemi gerçekleştiren olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği, 44 kişinin de yaralandığı ifade edilen mütalaada, olay yerinde yapılan ilk incelemede parçalanmış ceset üzerinde Mehmet Öztürk adına kayıtlı nüfus cüzdanı bulunduğu, DNA örneklerinin karşılaştırması sonucunda canlı bomba olayını Mehmet Öztürk isimli şahsın gerçekleştirdiği belirtildi.

Mütalaada, sanıklar Erkan Çapkın, Ercan Çapkın ve Hüseyin Kaya'nın bu eyleme değişik aşamalarda iştirakçi ve yardımcı oldukları dile getirilerek, terör örgütü DEAŞ üyesi olan sanıklar Ercan Çapkın, Hüseyin Kaya, İbrahim Gürler ve Mehmet Mustafa Çevik'in daha sonra gerçekleşecek canlı bomba saldırı eylemlerinde kullanılmak üzere yetiştirildiği kaydedildi.

Sanıklar Mehmet Mustafa Çevik ve İbrahim Gürler'in İstiklal Caddesi'ndeki eylemin gerek planlanmasına, gerek gerçekleşmesi aşamasında herhangi bir rol aldıklarının belirlenemediği anlatılan mütalaada, Çevik ve Gürler'in ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mütalaada, sanık Ercan Çapkın'ın ''Anayasal düzeni ortan kaldırmaya teşebbüs'' ile 5 kez ''nitelikli kasten öldürme'' suçundan olmak üzere 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması öngörülerek, bu sanığın ayrıca 44 kez ''kasten öldürmeye teşebbüs'', ''tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi'' ile ''ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet'' suçlarından 871 yıldan 1349 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sanıklar Hüseyin Kaya ve Erkan Çapkın'ın da aynı suçlardan 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet ile 870 yıldan 1346'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu İstiklal CaddesiBeyoğlundaki Terör Saldırısı
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