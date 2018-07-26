Beyoğlu'ndaki sıkıntılı binaların ölçümleri sürüyor

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Sütlüce'de sıkıntılı 9 binadan 2'sinin yıkıldığını, 7'sinde ölçümlerin sürdüğünü belirterek, sürecin sonunda bu binalardan hangisinde yaşamın devam edip etmeyeceğine karar verileceğini bildirdi.

Demircan, Beyoğlu Sütlüce'de 24 Temmuz'da, zemininde toprak kayması oluşması sonucu çöken 4 katlı apartman ile risk altında bulunan diğer binalarla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Bina çökmesinden üzüntü duyduklarını ancak can kaybı olmamasının en büyük tesellileri olduğunu anlatan Demircan, Beyoğlu'nda özellikle Tarlabaşı'nda yağış sonrası böyle durumlar yaşanabildiğini söyledi.

Burada sıkıntılı 9 bina bulunduğunu belirten Demircan, "Bu 9 binanın 2'si, ana bina ve arkasındaki küçük gecekondu ile yıkıldı. Kalan 7 binayı da kontrol altında tutuyoruz. Bu 9 binayı tahliye ettik. Bu binalarda yaklaşık 72 bağımsız bölüm var. Burada 38 aile bizim şu anda misafirimiz. 34 aile de kendi imkanlarıyla yakınlarının yanlarında kalmaya devam ediyor. Demek ki 9 binada 72 bağımsız birim tahliye ettik." diye konuştu.

Demircan, binalardaki kiracılara birkaç aylık kira, evlerini yeniden kurmaları için eşya ile acil ihtiyaçları için yardım yaptıklarını anlatarak, "Evi yıkılan, kiracı olan bu ailelere önlerine bakabilecekleri mali desteği vermek suretiyle onları hayata entegre edecek çalışmaları yürütüyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Demircan, mülk sahiplerinin durumunun ise incelemelerin ardından netleşeceğine söyledi.

"7 binada ölçüm yapılıyor"

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, 7 binada da ölçümlerin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ölçümleri bina bina yapıyoruz. Bu ölçümleri Büyükşehir Belediyemiz, Beyoğlu Belediyemiz ve üniversitelerden oluşturduğumuz teknik ekip, hassas bir şekilde takip ediyor. Bu birkaç gün daha devam edecek. Sürecin sonunda bu binalardan hangisinde yaşam devam edebilir, hangisinde edemez karar vereceğiz. Bu kararın neticesinde oradaki kardeşlerimize yardım yapmaya ve destek olmaya devam edeceğiz."

Alanda acil tedbir olarak istinat duvarının ortaya çıkardığı boşluğu doldurmak üzere teknik heyetle birlikte karar verildiğini kaydeden Demircan, "Bu karara göre mevcut inşaatın çukuru tamamen dolduruldu. Yeni bir hareketliliğe fırsat vermemek üzere tedbirler de almış bulunuyoruz. Önümüzdeki 1,5-2 aylık süreçte yokuşta ve bayırda kuyu temeller oluşturmak suretiyle bölgenin güvenliğini de sağlamaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Yağışların oluşturduğu yeni bir tehdit var"

Kentsel dönüşümün ve son günlerdeki mevsimsel yağış değişimlerinin önemine dikkat çeken Demircan, depremden sonra şiddetli yağışların da yeni bir tehdit olduğunu belirterek, kimsenin tahmin etmediği, hızlı ve uzun süreli yağışların toprak kaymalarına sebebiyet verdiğinin ortaya çıktığını dile getirdi.

Bu arada yıkılan binanın enkazının olduğu bölüme hafriyat kamyonlarıyla moloz dökülerek dolgu yapılmaya başlandı. Güçlendirme çalışmaları ve dolgu için alana yaklaşık bin kamyonla 20 bin ton moloz döküldüğü bildirildi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da yapılan çalışmalar hakkında çalışanlardan bilgi aldı.