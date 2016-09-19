Beylerbeyi Sarayı Tüneli yeniden trafiğe açıldı

Üsküdar-Beylerbeyi hattındaki sahil trafiğini rahatlatması hedeflenen ve 1970'li yıllardan bu yana trafiğe kapalı olan Beylerbeyi Sarayı Tüneli yeniden ulaşıma açıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tünelin açılışında yaptığı konuşmada, Üsküdarlılar için bugünün tünelin açılmasından dolayı özel bir gün olduğunu söyledi.

Beylerbeyi Sarayı'nın yaklaşık 2 asırlık bir saray olduğunu anımsatan Türkmen, "Bugün 19 Eylül 2016 günü, bu tünelin tekrar hizmete açılışının, trafiğe açılışının günüdür. Bu anlamda mutluyuz. Üsküdarlılar olarak heyecanlıyız." dedi.

Tünelin çevredeki trafiği rahatlatacağını ifade eden Türkmen, tünelin açılışının 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının başladığı güne yetişmesinin de önemli olduğunu belirtti.

Türkmen, tünelin uzunluğunun 150 metre, yüksekliğinin ise 2 metre 90 santimetre olduğunu, tünelin girişi ve çıkışı itibarıyla da toplamda yaklaşık 650 metrelik bir yolun trafiğe açılışının yapıldığını aktararak, "Tünelden şu anda otomobil ve minibüs geçişlerine izin veriliyor. Bunu görüp ondan sonra otobüs geçişlerine karar vereceğiz." dedi.

Hilmi Türkmen, konuşmasının ardından aracına binerek tünelden geçti.

Beylerbeyi Sarayı Tüneli

Sultan 2. Mahmud tarafından 1829-1832 yılları arasında yaptırılan Beylerbeyi Sarayı Tüneli, 1970'li yıllara kadar Üsküdar ile Beylerbeyi sahil yolunu birbirine bağlayan bir tünel olarak kullanılıyordu.

Beylerbeyi Sarayı'ndaki Set Bahçeleri'nin altından geçen tünel, yüksek duvarların ötesi ile Beylerbeyi Sarayı'ndaki set bahçelerinin bağlantısını da kuruyordu. 150 metre uzunluğundaki tünel, müze ve sergi salonu olarak kullanımının ardından sahil trafiğini rahatlatmak amacıyla bugün tekrar hizmete açıldı.

Tünelin yeniden hizmete açılmasıyla 1,5 saati bulan Üsküdar-Beylerbeyi-Çengelköy hattı sahil yolculuğunun 15 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor.

Tünel, sabah Beykoz-Üsküdar istikameti, akşam Üsküdar-Beykoz istikameti olarak tek yönlü hizmet verecek.

Çalışmalar sırasında tünelin orijinal dokusunun muhafaza edildiği bildirildi.