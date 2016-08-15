Beyaztaş, Suriye'ye kaçarken yakalandı

Erzurum Cumhuriyet Savcısı Ekrem Beyaztaş, Türkiye'den yasa dışı yollarla Suriye'ye gitmek isterken yakalandı.
Valilik basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Duruca köyünün Afrin Hudut Karakolu bölgesinde devriye görevi yapan güvenlik güçleri, yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan Ekrem Beyaztaş'ı (46) gözaltına alındı.
Zanlı, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Beyaztaş'ın, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında bir süre önce açığa alındığı belirtildi.
AA