'Beyaz altın' toprakla buluşuyor

Türkiye'nin pamuk ihtiyacının yarısına yakınının karşılandığı Şanlıurfa'da, stratejik bitki olması nedeniyle bu ürünün ekim alanı her geçen yıl artıyor. Bölgede yetiştirilen pamuk lifiyle tekstil, çiğidiyle yağ sanayisine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlanıyor.

Çiftçiler, Güneydoğu Anadolu Projesi'yle (GAP) artan sulama imkanları sayesinde daha yeşil bir çehreye kavuşan Harran Ovası'nda pamuk ekimi için hazırlıklara başladı.

Baharın gelmesiyle nadasa bıraktıkları tarlaları ekime hazır hale getirmek için var gücüyle çalışan çiftçiler, kentteki tohum ve gübre bayilerinden randevuyla satın aldıkları ürünleri araçlarına yükleyerek tarlanın yolunu tutuyor.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pamuğun daha önceleri Çukurova bölgesinin ürünü olarak bilindiğini ancak GAP'ın önemli bir bölümünün hayata geçirilmesiyle üretimin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne kaydığını söyledi.

"Bu yıl pamuk üreticileri için şanslı bir yıl oldu"

Sulama alanlarının da artmasıyla 2016 yılında Türkiye'nin toplam pamuk üretiminin yüzde 43'nün Şanlıurfa'da üretildiğini aktaran Çullu, "Geçen yıl pamuk fiyatının 2 liradan fazla olması ve 75 kuruş destek verilmesi çiftçileri sevindirdi. Fiyatın iyi olmasıyla bu yıl pamuk üretim sezonunda önemli bir artış bekliyoruz. Bu yıl pamuk üreticileri için şanslı bir yıl oldu. Çünkü çiftçiler pamuk ekimi öncesi hazırlık kapsamında tarlaları sulamaya başlamışken yağışlar başlayınca araziler otomatik olarak ekime hazır hale gelmiş oldu. Bu günlerde ise çiftçilerimiz yavaş yavaş tarlaya girmeye başladı." diye konuştu.

Prof. Dr. Çullu, son dönemlerde pamuk tarımının daha bilinçli yapıldığını dile getirdi.

Pamukta verimin artırılması için işlemlerin ziraat mühendisleri eşliğinde yapılması gerektiğine işaret eden Çullu, "Çiftçilerimiz arazi hazırlığı, iyi tohum seçimi, gübre ve bakım işlemleri, toprağın analizi ve sulamaya dikkat etmeliler. Ziraat mühendisi eşliğinde pamuğun bakımı, hastalığı izlenirse, çok su değil yeteri kadar sulama yapılırsa dekar başına 700-800 kilogram ürün alabilirler." ifadelerini kullandı.