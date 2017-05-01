Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94655
ALTIN
144.107
DOLAR
3.5508
STERLIN
4.5917
EURO
3.8707
Hakkari'de yılın son kayak keyfi
Hakkari'de yılın son kayak keyfi
'Beyaz altın' toprakla buluşuyor
'Beyaz altın' toprakla buluşuyor
'Kemanın kutusunu kapattım'
'Kemanın kutusunu kapattım'
Amanoslarda çatışma
Amanoslarda çatışma
Fenerbahçe 90+2’de…
Fenerbahçe 90+2’de…

'Beyaz altın' toprakla buluşuyor

Türkiye'nin pamuk ihtiyacının yarısına yakınının karşılandığı Şanlıurfa'da çiftçiler, "beyaz altın"ın ekimi için hazırlıklara başladı.

'Beyaz altın' toprakla buluşuyor

Türkiye'nin pamuk ihtiyacının yarısına yakınının karşılandığı Şanlıurfa'da çiftçiler, "beyaz altın"ın ekimi için hazırlıklara başladı.

01 Mayıs 2017 Pazartesi 13:51
43 Okunma
'Beyaz altın' toprakla buluşuyor

Türkiye'nin pamuk ihtiyacının yarısına yakınının karşılandığı Şanlıurfa'da, stratejik bitki olması nedeniyle bu ürünün ekim alanı her geçen yıl artıyor. Bölgede yetiştirilen pamuk lifiyle tekstil, çiğidiyle yağ sanayisine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlanıyor.

Çiftçiler, Güneydoğu Anadolu Projesi'yle (GAP) artan sulama imkanları sayesinde daha yeşil bir çehreye kavuşan Harran Ovası'nda pamuk ekimi için hazırlıklara başladı.

Baharın gelmesiyle nadasa bıraktıkları tarlaları ekime hazır hale getirmek için var gücüyle çalışan çiftçiler, kentteki tohum ve gübre bayilerinden randevuyla satın aldıkları ürünleri araçlarına yükleyerek tarlanın yolunu tutuyor.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pamuğun daha önceleri Çukurova bölgesinin ürünü olarak bilindiğini ancak GAP'ın önemli bir bölümünün hayata geçirilmesiyle üretimin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne kaydığını söyledi.

"Bu yıl pamuk üreticileri için şanslı bir yıl oldu"

Sulama alanlarının da artmasıyla 2016 yılında Türkiye'nin toplam pamuk üretiminin yüzde 43'nün Şanlıurfa'da üretildiğini aktaran Çullu, "Geçen yıl pamuk fiyatının 2 liradan fazla olması ve 75 kuruş destek verilmesi çiftçileri sevindirdi. Fiyatın iyi olmasıyla bu yıl pamuk üretim sezonunda önemli bir artış bekliyoruz. Bu yıl pamuk üreticileri için şanslı bir yıl oldu. Çünkü çiftçiler pamuk ekimi öncesi hazırlık kapsamında tarlaları sulamaya başlamışken yağışlar başlayınca araziler otomatik olarak ekime hazır hale gelmiş oldu. Bu günlerde ise çiftçilerimiz yavaş yavaş tarlaya girmeye başladı." diye konuştu.

Prof. Dr. Çullu, son dönemlerde pamuk tarımının daha bilinçli yapıldığını dile getirdi.

Pamukta verimin artırılması için işlemlerin ziraat mühendisleri eşliğinde yapılması gerektiğine işaret eden Çullu, "Çiftçilerimiz arazi hazırlığı, iyi tohum seçimi, gübre ve bakım işlemleri, toprağın analizi ve sulamaya dikkat etmeliler. Ziraat mühendisi eşliğinde pamuğun bakımı, hastalığı izlenirse, çok su değil yeteri kadar sulama yapılırsa dekar başına 700-800 kilogram ürün alabilirler." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
PamukŞanlıurfaHarran üniversitesiGüneydoğu Anadolu ProjesiGAPPamuk üreticileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gizli kasadan 1 dolarlık 116 banknot çıktı
Gizli kasadan 1 dolarlık 116 banknot çıktı
Hakkari'de yılın son kayak keyfi
Hakkari'de yılın son kayak keyfi
Nemrut Dağına yabancı turist akını
Nemrut Dağına yabancı turist akını
Suriye sınırında askeri hareketlilik
Suriye sınırında askeri hareketlilik
İslam ülkeleri kendi 'ILO'sunu kurma hazırlığında
İslam ülkeleri kendi 'ILO'sunu kurma hazırlığında
FETÖ banka kredisinden himmet almış
FETÖ banka kredisinden himmet almış

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ