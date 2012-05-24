Beyanlar yine tutmadı

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığı Faaliyet Raporundan derlediği verilere göre, geçen yıl 14 bin 91 vergi incelemesinde bulunuldu.

İncelemeye alınan 12 bin 670 mükellefin beyan ettiği matrah, 16 milyar 422 milyon 146 bin 359 lira olarak belirlendi. Vergi denetimleri sonucunda devlete 16,4 milyar lira gelir bildiren mükelleflerin, 755 milyon 55 bin 542 lirayı kaçırdığı anlaşıldı.

Devletten gizlenen gelirlere tahakkuk ettirilen vergi ise 168 milyon 432 bin 209 lira olarak gerçekleşti.

Vergi inceleme sonuçları, vergi türleri itibarıyla en fazla kaçağın katma değer vergisinde (KDV) yaşandığını gözler önüne serdi.

Vergi denetim birimleri, geçen yıl bin 942 gelir vergisi, 850 kurumlar vergisi, 4 bin 977 KDV, 9 banka sigorta muameleleri vergisi, 5 veraset ve intikal vergisi, 86 damga vergisi, bin 229 geçici vergi incelemesi gerçekleştirdi.

