Bestler Dereler'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü PKK üyesi 6 terörist, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi.
AA
Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü PKK üyesi 6 terörist, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi.
Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü PKK üyesi 6 terörist, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi.
Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü PKK üyesi 6 terörist, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi.
AA