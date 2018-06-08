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Bestler Dereler'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü PKK üyesi 6 terörist, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi.

Bestler Dereler'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü PKK üyesi 6 terörist, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi.

08 Haziran 2018 Cuma 15:44
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Bestler Dereler'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü PKK üyesi 6 terörist, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakBestler DerelerPKK
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