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Bestler Dereler'de 18 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta Bestler Dereler kırsalında terör örgütüne yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 18'e çıktı.

Bestler Dereler'de 18 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta Bestler Dereler kırsalında terör örgütüne yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 18'e çıktı.

20 Nisan 2017 Perşembe 14:00
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Bestler Dereler'de 18 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA

Şırnak'ın Bestler Dereler kırsalında terör örgütüne yönelik operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 18'e yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmede, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı bünyesinde Bestler Dereler kırsalında operasyonların sürdüğü belirtildi.

Buna göre, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta, bu sabah saat 05.30'da Bestler Dereler kırsalında mağarada yeri tespit edilen 5 teröristten 3'ü daha etkisiz hale getirildi. Devam eden operasyonlar sonucu diğer iki teröristten biri sağ, biri ölü olarak ele geçirildi. Böylece etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu sayısı 18'e çıktı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bestler Dereler bölgesinde 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda keşif ve gözetleme sonucu tespit edilen 11 bölücü terör örgütü mensubu, dün, hava kuvvetlerinin ateşiyle etkisiz hale getirilmişti. Operasyonda kaçan 2 teröristin kobra helikopterinin ateşiyle etkisiz hale getirilmesiyle bu sayı 13'e yükselmişti.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri kaydedilirken, bölgede operasyona halen devam edildiği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bestler DerelerTeröristEtkisizTSK
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