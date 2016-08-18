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Beşiktaş'ta silahlı çatışma

İstanbul Beşiktaş'ta çıkan silahlı çatışmada Azeri bir iş adamı yaralandı, şoförü öldü.

Beşiktaş'ta silahlı çatışma

İstanbul Beşiktaş'ta çıkan silahlı çatışmada Azeri bir iş adamı yaralandı, şoförü öldü.

18 Ağustos 2016 Perşembe 09:56
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Beşiktaş'ta silahlı çatışma

 İstanbul Beşiktaş'ta çıkan silahlı çatışmada Azeri bir iş adamı yaralandı, şoförü öldü.

Edinilen bilgiye göre, Barbaros Bulvarı Yıldız Caddesi'ndeki bir otelden, toplantı yaptıktan sonra 90 ND 011 Azerbaycan plakalı lüks cipiyle ayrılan Azeri iş adamı ve şoförü, bir otomobille otelin önüne gelen 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Azeri iş adamı Ravşan Aliyev ve ismi henüz öğrenilemeyen şoförünün karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada iş adamı ve şoförü ağır yaralandı. Silahlı saldırganlar yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı iş adamı ve şoförü, hastaneye kaldırıldı. Şoför, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çatışmada, cipe çok sayıda kurşun isabet etti. Olay yerinde otomatik silah ve iki tabancı bulundu.

Yıldız Caddesi'ni trafiğe kapatan polisin çevredeki incelemesi devam ediyor. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA

Son Güncelleme: 18.08.2016 09:56
Anahtar Kelimeler:
Ravşan AliyevSilahlı çatışmaİstanbulAzeriAzerbaycanBeşiktaş
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