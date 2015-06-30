Beşiktaş'ta ambulans ile motosiklet çarpıştı

İSTANBUL - Lütfü Yaman'ın kullandığı 34 YB 6079 plakalı ambulans, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu köprülü kavşağı mevkisinde plakasız bir motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletteki Şerefcan Kabak ile üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen başka ambulansların müdahale ettiği yaralılar Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ambulansta bulunanlar motosikletin ters yönden gelerek kendilerine çarptığını öne sürdü.