Beşiktaş'ta 'Ata'ya Saygı' yürüyüşü yapıldı

İSTANBUL
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79. yılı dolayısıyla 57 adet Türk bayrağı ve 57 adet Atatürk posterinin birbirine eklenmesiyle oluşturulan bayrakla "Ata'ya Saygı" yürüyüşü düzenlendi.
Beşiktaş Belediyesinin düzenlediği program kapsamında Barbaros Bulvarı Sabancı Lisesi önünde toplanan vatandaşlar, öğrenciler ve belediye çalışanları, Türk bayrağı ve Atatürk posterinden oluşan bayrakla Dolmabahçe'ye yürüdü.
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da katıldığı yürüyüş sırasında kortejdekiler, Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin olduğu bayraklarla Türk bayraklarını taşıdı.
Yürüşe çevrede bulunan vatandaşlar alkışla destek verirken, cadde üzerindeki binalara ay-yıldız ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının olduğu büyük pankartlar asıldı.
Dolmabahçe Sarayı önünde bekleyen kalabalığa, sanatçı Altan Gördüm tarafından Gençliğe Hitabe okundu.
Saat 09.05'te Dolmabahçe'ye varan vatandaşlar, burada saygı duruşunda bulundu.
Yürüyüşe katılanlar daha sonra Dolmabahçe'de düzenlenen anma törenine katıldı.
AA