Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
110175
ALTIN
174.303
DOLAR
4.0896
STERLİN
5.6970
EURO
4.9935
"İntiharı bile düşündüm"
"İntiharı bile düşündüm"
Zeynep Dizdar 'Bi Gülüşü'yle Bizleri Mest Etti
Zeynep Dizdar 'Bi Gülüşü'yle Bizleri Mest Etti
%97'sinde kusur insanda
%97'sinde kusur insanda
Türkiye'de 'mikroçip' ile 10 bin bebek doğdu
Türkiye'de 'mikroçip' ile 10 bin...
Bakanlık mağaraları mercek altına aldı
Bakanlık mağaraları mercek altına aldı

Beşiktaş, Afrin gazisinin ismini Afrin'de yaşatacak

Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Didinmez'i ziyaret eden KAPTİD Başkanı Dinler, kendisine Beşiktaşlı futbolcuların imzaladığı formayı hediye etti.

Beşiktaş, Afrin gazisinin ismini Afrin'de yaşatacak

Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Didinmez'i ziyaret eden KAPTİD Başkanı Dinler, kendisine Beşiktaşlı futbolcuların imzaladığı formayı hediye etti.

24 Nisan 2018 Salı 14:48
0 Okunma
Beşiktaş, Afrin gazisinin ismini Afrin'de yaşatacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Zeki Didinmez'i (25) evinde ziyaret eden Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, gaziye Beşiktaşlı futbolcuların imzaladığı formayı hediye etti. 

Didinmez'i evinde ziyaret eden Dinler, kendisine Beşiktaşlı futbolcuların imzaladığı formayı verdi ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın gönderdiği görüntülü mesajı izletti. Mesajında, kulüp olarak Afrin'e basketbol sahası yaptırmayı düşündüklerini aktaran Orman, sahaya Zeki Didinmez isminin verileceğini paylaştı.

Dinler, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Didinmez'in Beşiktaşlı olduğunu öğrendikten sonra kulüp yönetimiyle görüşerek imzalı formayı gaziye ulaştırdıklarını belirtti.

Ziyaretten ve taraftarı olduğu takımın imzalı formasını almaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Didinmez ise Afrin'de yapılacak sahaya isminin verilecek olmasının kendisi için gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Didinmez, "KAPTİD yönetimi ziyaretleriyle beni çok mutlu etti. Afrin'e yapılacak sahaya adımın verilmesi ve bu forma için çok teşekkür ediyorum. Vatan ve bayrak için bu duruma geldik, milletimiz de bizi düşünerek ziyaretimize geliyor. Yakup Dinler'in, Galatasaraylı olduğu halde bana böyle bir hediye getirmesi beni ayrıca mutlu etti. Takımımın maçlarını izliyorum, şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." diye konuştu.

Ziyarette, derneğin yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Afrin kırsalında 16 Mart'ta terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan mayının patlaması sonucu sol bacağından yaralanan Didinmez, sevk edildiği Ankara'da tedavi altına alınmıştı. Yapılan müdahalelere rağmen sol bacağını kaybeden Didinmez, hastanedeki tedavisinin sona ermesinin ardından 3 Nisan'da evine dönmüştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriTSKAfrinBeşiktaşZeytin Dalı HarekatıKAPTİD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülke genelinde parklar denetlendi
Ülke genelinde parklar denetlendi
KADEM'den Kılıçdaroğlu'na tepki
KADEM'den Kılıçdaroğlu'na tepki
%97'sinde kusur insanda
%97'sinde kusur insanda
'Elimizdeki ay yıldızlı bayrağı görmelerine rağmen ateş ettiler'
'Elimizdeki ay yıldızlı bayrağı görmelerine rağmen ateş ettiler'
'Fırat'ın incisi' turizmde iddialı
'Fırat'ın incisi' turizmde iddialı
Uluslararası Mevlana Vakfı, 3. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü düzenleyecek
Uluslararası Mevlana Vakfı, 3. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü düzenleyecek
Genç çiftçi desteği için son gün 30 Nisan
Genç çiftçi desteği için son gün 30 Nisan
Tunceli'de terör örgütü PKK'ya ait 9 sığınak imha edildi
Tunceli'de terör örgütü PKK'ya ait 9 sığınak imha edildi
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle Sitene Ekle avukat kartviz İstanbul Fatura Basımı stand hostesi ankara
    Yazılım: TE Bilişim