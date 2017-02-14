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Beş ilde PKK operasyonu: 55 gözaltı

Terör örgütü PKK'ya yönelik Ankara, Van, Muş, Ağrı ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda, aralarında Sırrı Sakık'ın yeğeni V.S'nin de bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı.

Beş ilde PKK operasyonu: 55 gözaltı

Terör örgütü PKK'ya yönelik Ankara, Van, Muş, Ağrı ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda, aralarında Sırrı Sakık'ın yeğeni V.S'nin de bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı.

14 Şubat 2017 Salı 09:36
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Beş ilde PKK operasyonu: 55 gözaltı

Terör örgütü PKK'ya yönelik AnkaraVanMuş ve Ağrı'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında Sırrı Sakık'ın yeğeni V.S'nin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinasyonunda 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı.

Sırrı Sakık'ın yeğeni Muş'ta gözaltına alındı

Ankara'nın Çankaya, Mamak ve Sincan ilçeleri ile Muş, Van ve Ağrı'da 28 adrese düzenlenen operasyonlarda bir tabanca ve 2 kalaşnikof tüfek ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında HDP'li Sırrı Sakık'ın yeğeni olduğu öğrenilenen V.S. de Muş'ta gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının terör örgütü adına sosyal medyada propaganda çalışması yürüttükleri öğrenildi.

Adana'da 34 kişi gözaltına alındı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK'nın kent yapılanması bünyesindeki ilçe ve mahalle unsurlarına yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 34 zanlı gözaltına alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
PKKAnkaraVanMuşAdanaMamakSincan
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