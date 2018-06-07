İstanbul'da terör örgütü PKK tarafından 7 Haziran 2016'da Vezneciler otobüs durağı yakınlarında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait iki midibüse yönelik saldırıda şehit olan polis memuru Yaşar Özlem'in annesi, o günü hala unutamıyor.

Afyonkarahisar'ı Sandıklı ilçesinde yaşayan şehit Yaşar Özlem'in annesi Keziban Koç (50), AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamanın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen acısının hala ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Acısına rağmen oğlunun şehadetiyle gururlandığını ifade eden anne Koç, "İnşallah öbür dünyası iyi olacak. Onun sayesinde benim de iyi olacak. Yapacak bir şey yok. Allah'ın dediği oluyor. Canımdan çok seviyordum. Tek çoçuğumdu." diye konuştu.

"Benim çocuğum bir taneydi, hayatım bitti"

Anne Koç, oğlunun bir yaşındayken öz babasını, şehit olmadan 1,5 yıl önce de üvey babasını kaybettiğini vurgulayarak, şunları belirtti:

"Bu nedenle oğluma çok bağlıydım. Onu çok seviyordum. Allah oğluma bunu yapanları bildiği gibi yapsın. Ana kuzularını mahvettiler. Benim çocuğum bir taneydi, hayatım bitti. Her şeyim oydu. Annem, babam, çocuğum... Daha bir kere kırmadı beni. 'Anneciğim, anneciğim.' der dururdu. 'Ölürüm seni bırakmam.' derdi. O beni, ben onu çok seviyordum."

Koç, oğlunun şehadetiyle kimsesinin kalmadığını ancak devlet yetkililerinin kendilerini yalnız bırakmadığını anlatarak, "Allah devletimize zeval vermesin. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Ne dersem hemen yanımda oluyorlar. Allah onlardan razı olsun." ifadesini kullandı.