Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vodafone Arena yakınlarında gerçekleşen terör olayı sonrası Beşiktaş Belediyesi Meclisi Çırağan binasında olağanüstü toplandı.
Meclisin aldığı kararla, halk arasında Beleştepe diye anılan noktanın adı "Şehitler Tepesi" olarak değiştirildi.
Saldırının gerçekleştiği yere şehitlerin anısına anıt da dikilecek.
Işık: DEAŞ üyesi 1005 terörist etkisiz hale...
FETÖ soruşturmasında 54 kişinin mal varlığına...
Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Erdoğan: Eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız...
YGS ile girilen eğitim fakülteleri LYS ile...
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
Dolandırıcıların KOSGEB kredisi tuzağına...
Terörün hedefi olan komandolar yaralarını...
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!