Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Belediyenin imkanlarını PKK'nın hedefleri doğrultusunda kullanmış

Bitlis'te DBP'li eski Belediye Başkanı Olan hakkında hazırlanan gerekçeli kararda, sanığın, belediyenin imkanlarını terör örgütü PKK'nın hedefleri doğrultusunda kullandığı belirtildi.

Belediyenin imkanlarını PKK'nın hedefleri doğrultusunda kullanmış

Bitlis'te DBP'li eski Belediye Başkanı Olan hakkında hazırlanan gerekçeli kararda, sanığın, belediyenin imkanlarını terör örgütü PKK'nın hedefleri doğrultusunda kullandığı belirtildi.

13 Ekim 2017 Cuma 15:52
143 Okunma
Belediyenin imkanlarını PKK'nın hedefleri doğrultusunda kullanmış

DBP'li eski Bitlis Belediye Başkanı Hüseyin Olan'a, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden yargılandığı davada verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçeli kararı tamamlandı.

Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan kararda, sanık Olan'ın, belediye başkanı olduğu Bitlis'te halkı terör örgütü PKK'nın çizgisine çekmeye çalıştığı ve terör örgütüne sempati kazandırmak için faaliyet yürüttüğü belirtildi.

"Sanık Olan'ın, PKK propagandasının yapıldığı etkinliklere sıklıkla katılması, PKK cenazelerine iştirak etmesi, PKK unsurlarına yapılacak operasyonlara engel olmak için bölgeye gitmesi, 'öz yönetim' açıklamasına katılması bu gayretin sonucudur." ifadelerine yer verilen kararda, sanığın belediye başkanı olduğu gözetildiğinde, halk nezdinde bu gayretinin alelade bir kişiden daha etkili bulunduğu, ölü ele geçen teröristler için düzenlenen cenaze törenleri ve mevlitlere katılmasının da bir eylem tarzı olduğu vurgulandı.

Sanık Olan'ın, örgütsel faaliyetlerde bulunduğu, bunun dolaylı ikrar, olay tutanağı ve görüntü kayıtlarıyla sübut bulduğu kaydedilen kararda, sanığın sıklıkla PKK propagandasının yapıldığı eylemlere katıldığı belirtildi.

Sanık Olan'ın, başka bir eylem tarzı olarak sözde "canlı kalkan" eylemlerine ve sözde "öz yönetim" ilanına katıldığı aktarılan kararda, bu ilanı takiben Hizan ilçesinde şiddet olaylarının baş gösterdiği, çukur kazma eylemlerinin yapıldığı bildirildi.

Belediye başkanı olan sanığın, vatandaşların eylemlere katılımının artması, sözde "öz yönetim" ilanının itibar görmesinde etkisi bulunduğunun tespit edildiğine yer verilen kararda, sanığın ayrıca belediyenin imkanlarını PKK'nın hedefleri doğrultusunda kullandığı, ölü ele geçen teröristler için belediyenin araçlarını kullandırdığı, belediyeye ait kültür merkezi binasını örgütsel dokümanların muhafaza ve dağıtımı için depo haline getirdiği anlatıldı.

Kararda, şunlar kaydedildi:

"Tüm bu eylemler bir arada değerlendirildiğinde, sanığın yeterli eylem çeşitliliği ve eylem sıklığına ulaştığı görülmüş, örgüt üyeliği suçundan cezalandırılması yoluna gidilmiştir. Sanığın temel cezası belirlenirken örgütsel faaliyetlerinin sayısı ve sıklığı ve bu faaliyet sonucu ortaya çıkan zararın ağırlığı dikkate alınarak, TCK 61. maddesi anlamında nitelik bulunduğu görülerek artırımı yapılmıştır. Gerçekten de belediye başkanı olan sanığın bu eylemleri ikası ile alelade ve kamu görevi olmayan kişinin aynı eylemleri ikası eşit görülemez.

Sanık, görevi itibarıyla PKK'ya müzahir kitle oluşturmak için faaliyet yürütürken daha fazla tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle sanık, takdiren ve artırılarak 6 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmıştır. TMK 5. ve TCK 61/1 maddeleri tatbik edilen sanık, neticeten 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmış ve ceza miktarı itibarıyla da tutukluluğunun hükmen devamına karar verilmiştir."

AA

Anahtar Kelimeler:
DbpHüseyin OlanSilahlı Terör örgütü üyeliğiTerör örgütü Pkk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ