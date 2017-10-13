Belediyenin imkanlarını PKK'nın hedefleri doğrultusunda kullanmış

DBP'li eski Bitlis Belediye Başkanı Hüseyin Olan'a, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden yargılandığı davada verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçeli kararı tamamlandı.

Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan kararda, sanık Olan'ın, belediye başkanı olduğu Bitlis'te halkı terör örgütü PKK'nın çizgisine çekmeye çalıştığı ve terör örgütüne sempati kazandırmak için faaliyet yürüttüğü belirtildi.

"Sanık Olan'ın, PKK propagandasının yapıldığı etkinliklere sıklıkla katılması, PKK cenazelerine iştirak etmesi, PKK unsurlarına yapılacak operasyonlara engel olmak için bölgeye gitmesi, 'öz yönetim' açıklamasına katılması bu gayretin sonucudur." ifadelerine yer verilen kararda, sanığın belediye başkanı olduğu gözetildiğinde, halk nezdinde bu gayretinin alelade bir kişiden daha etkili bulunduğu, ölü ele geçen teröristler için düzenlenen cenaze törenleri ve mevlitlere katılmasının da bir eylem tarzı olduğu vurgulandı.

Sanık Olan'ın, örgütsel faaliyetlerde bulunduğu, bunun dolaylı ikrar, olay tutanağı ve görüntü kayıtlarıyla sübut bulduğu kaydedilen kararda, sanığın sıklıkla PKK propagandasının yapıldığı eylemlere katıldığı belirtildi.

Sanık Olan'ın, başka bir eylem tarzı olarak sözde "canlı kalkan" eylemlerine ve sözde "öz yönetim" ilanına katıldığı aktarılan kararda, bu ilanı takiben Hizan ilçesinde şiddet olaylarının baş gösterdiği, çukur kazma eylemlerinin yapıldığı bildirildi.

Belediye başkanı olan sanığın, vatandaşların eylemlere katılımının artması, sözde "öz yönetim" ilanının itibar görmesinde etkisi bulunduğunun tespit edildiğine yer verilen kararda, sanığın ayrıca belediyenin imkanlarını PKK'nın hedefleri doğrultusunda kullandığı, ölü ele geçen teröristler için belediyenin araçlarını kullandırdığı, belediyeye ait kültür merkezi binasını örgütsel dokümanların muhafaza ve dağıtımı için depo haline getirdiği anlatıldı.

Kararda, şunlar kaydedildi:

"Tüm bu eylemler bir arada değerlendirildiğinde, sanığın yeterli eylem çeşitliliği ve eylem sıklığına ulaştığı görülmüş, örgüt üyeliği suçundan cezalandırılması yoluna gidilmiştir. Sanığın temel cezası belirlenirken örgütsel faaliyetlerinin sayısı ve sıklığı ve bu faaliyet sonucu ortaya çıkan zararın ağırlığı dikkate alınarak, TCK 61. maddesi anlamında nitelik bulunduğu görülerek artırımı yapılmıştır. Gerçekten de belediye başkanı olan sanığın bu eylemleri ikası ile alelade ve kamu görevi olmayan kişinin aynı eylemleri ikası eşit görülemez.

Sanık, görevi itibarıyla PKK'ya müzahir kitle oluşturmak için faaliyet yürütürken daha fazla tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle sanık, takdiren ve artırılarak 6 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmıştır. TMK 5. ve TCK 61/1 maddeleri tatbik edilen sanık, neticeten 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmış ve ceza miktarı itibarıyla da tutukluluğunun hükmen devamına karar verilmiştir."