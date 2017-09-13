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Belediyelerimiz heykelimi değil hizmete yönelik eserler diksin

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şahsımın heykel veya benzer görsellerini yapmışlar, bunu duyunca çok üzüldüm. Bu bizim değerlerimize terstir. Ben ne heykelimin dikilmesini ne masklar yapılmasını istiyorum. Heykel değil hizmete yönelik eserler diksinler" dedi.

Belediyelerimiz heykelimi değil hizmete yönelik eserler diksin

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şahsımın heykel veya benzer görsellerini yapmışlar, bunu duyunca çok üzüldüm. Bu bizim değerlerimize terstir. Ben ne heykelimin dikilmesini ne masklar yapılmasını istiyorum. Heykel değil hizmete yönelik eserler diksinler" dedi.

13 Eylül 2017 Çarşamba 12:36
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Belediyelerimiz heykelimi değil hizmete yönelik eserler diksin

ANKARA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da gerçekleştirilen Belediye Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Seçimde başarı çıtamız asgari yüzde 50 artı 1 oy elde etmektir ama asıl hedefimiz milletimizin tamamının gönlünü fethetmektir. AK Parti ve Tayyip Erdoğan düşmanlığının varlık sebebi, hatta ekmek kapısı haline getirmiş küçük bir kesimi hariç tutarsak yeteri kadar gayret gösterirsek, ülkemizde desteğini alamayacağımız hiçbir vatandaşımızın ben bulunmadığına inanıyorum." dedi.

Silahlı insansız hava araçlarına yönelik iddialar

Erdoğan "Terörle mücadele operasyonlarında ülkemize çok büyük imkanlar sağlayan silahlı insansız hava araçlarına yönelik iddialar, bu çarpıklığın en son örneğidir. Terörle mücadele ederken sivillerin zarar görmemesine yönelik hassasiyetimizi herkes gıpta ile takip eder ve takdirlerini belirtirken, birilerinin suyu bulandırmak için uğraşması ibretlik bir hadisedir. Türkiye, bırakınız kendi sınırlarımız içindeki operasyonları, sınır ötesi operasyonlarında dahi sivillerin zarar görmemesi politikasından taviz vermemiş bir ülkedir." dedi.

"Anamuhalefet ülkesini yabancılara şikayet etmeyi alışkanlık haline getirdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Anamuhalefetin başındaki zat, 'Artık kavgaysa, kavga' diyor. Hale bak. Sizin hayatınız zaten bu milletle, bu milletin değerleriyle, kutsallarıyla kavgayla geçti. Eğer bizimle kavga edeceksen bunu her fırsatta Avrupa Birliğine, yabancı ülkelere, kuruluşlara şikayet ederek zaten yapıyorsun. Bu zat, kendi ülkesini, devletini, milletini yabancılara şikayet ederek, hedef göstererek siyaset yapmayı alışkanlık haline getirdi." diye konuştu.

"Kendi ülkesine husumet besleyenlere milletimiz hak ettiği dersi sandıkta verecek"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Türkiye'nin terörle mücadele yönteminden ve son dönemde elde ettiği ciddi başarılardan rahatsız olmaya terör örgütünün hakkı olabilir, terör örgütünü destekleyen birtakım güçler de bundan rahatsızlık duyabilir. Ama bu ülkenin hiçbir milletvekilinin böyle bir hakkı yoktur. 'Silahlı insansız hava araçlarıyla sivillerin hedef alındığı' gibi tam da terör örgütünün uluslararası alana taşımak isteyeceği türden bir iddiayı gündeme getirmenin siyasetle, insan haklarıyla ilgisi kesinlikle yoktur. Kendi ülkesine, kendi ülkesinin güvenlik güçlerine, kendi milletinin terörle mücadelesine husumet besleyenlere milletimiz hak ettiği dersi sandıkta mutlaka verecektir." dedi.

"Darbecilerle, terör örgütleriyle kavgamızı devam ettirmekte de kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yaşadığımız dönem ve içinde bulunduğumuz şartlar sebebiyle bizim ömrümüz zaten hep kavgayla geçti. Hayatımızın her döneminde Türkiye'ye ve Türk milletine düşman kim varsa onlarla kavga ettik, etmeyi de sürdürüyoruz. Darbecilerle, darbe heveslileriyle, vesayet odaklarıyla, karanlık lobilerle, terör örgütleriyle, her türden ihanet çeteleriyle kavgamızı Allah ömür verdikçe devam ettirmekte de kararlıyız. Kendimiz için değil uğruna canımızı vermeyi göze aldığımız değerlerimiz, ülkemiz, milletimiz, bayrağımız, ezanımız için yürüttüğümüz bu kavgada yanımızda olan herkesten Allah razı olsun."

"Ey Kılıçdaroğlu, silahlı insansız hava araçlarının yaptığı iş, teröristleri yok etmektir"

Erdoğan, "Ey Kılıçdaroğlu, ey yanındaki kendini bilmezler, silahlı insansız hava araçlarının yaptığı iş, bu vatana, bu millete ihanet eden teröristleri yok etmektir, bunu böyle biliniz. Sen bir gün başka konuşacaksın, bir gün başka konuşacaksın... Biz sizi biliyoruz zaten, siz gökkuşağı gibisiniz, renkten renge devamlı giriyorsunuz ama bir gün başka, bir gün başka... İşte bu siyasetçiye yakışan bir yürüyüş değildir. Onun için de 9 seçim, 9 mağlubiyet aldın, almaya da devam edeceksin."

"Bu milletin evlatlarını şehit edenleri savunanlar bu milletin oyunu alamaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu milletin evlatlarını şehit edenleri savunanlar bu milletin oyunu alamaz, bunu böyle bileceksin. Yani benim Mehmetçiğim kim? Bunlar bizim evladımız. Onları şehit edenler teröristler. 'Onları yok etmek bizim görevimiz değil' öyle mi? Ondan sonra utanmadan, sıkılmadan da çıkacaksın, 'Dört yılda ben terörü bitiririm' diyeceksin. Sen kimsin ya, neyi bitireceksin? " diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Önemli adımlar atıyoruz, şurada bir S-400 anlaşması yaptık diye çılgına döndüler ya. Ne olacaktı, sizi mi bekleyeceğiz? Biz de bütün güvenlik noktasında tedbirlerimizi alıyoruz ve alacağız." dedi.

"Heykel değil, hizmete yönelik eserler diksinler"

Erdoğan, "Şahsımın heykel veya benzer görsellerini yapmışlar, tabii bunu duyunca ben çok üzüldüm. Bir defa bu bizim değerlerimize terstir. Ben ne heykelimin dikilmesini, ne masklar yapılmasını, ne bu tür görseller yapılmasını istiyorum. Bizim belediyelerimiz, bir defa bunları kaldırttık ayrı mesele, bundan sonra lütfen bu yanlışlara tevessül etmesinler, heykel değil, hizmete yönelik eserler diksinler."

AA

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Cumhurbaşkanı ErdoğanBelediye
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