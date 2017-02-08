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'Belediyeden para alıyor ama adam ortada yok'

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kılıç, bazı çalışanların iş akitlerini KHK kapsamında feshettiklerini belirterek, "Belediyeden para alıyor ama adam ortada yok." dedi.

'Belediyeden para alıyor ama adam ortada yok'

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kılıç, bazı çalışanların iş akitlerini KHK kapsamında feshettiklerini belirterek, "Belediyeden para alıyor ama adam ortada yok." dedi.

08 Şubat 2017 Çarşamba 17:39
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'Belediyeden para alıyor ama adam ortada yok'

DİYARBAKIR

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Mustafa Kılıç, bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, basın mensupları ile bir araya geldi.

Göreve başladıkları günden bu yana hazırladıkları projelerin birçoğunun tamamlandığını bildiren Kılıç, Diyarbakır'ın geleceğine yönelik projeleri bir an önce hayata geçirmek için boşa harcayacak vakitlerinin olmadığını söyledi.

Bütçenin önemli bölümü hizmete

Belediyenin kendilerinden önceki dönemde harcamalarının büyük kısmının personel giderlerinden oluştuğunu kaydeden Kılıç, "Bütçeyi kontrol ettiğimde yaklaşık 150-200 trilyonluk bütçe oluşturulmuş, hizmete ayrılan kısım 40 trilyon civarında. Biz daha çok hizmete yönelik harcama düşünüyoruz. Gerekirse ek bütçe yapacağız. 40 trilyon değil yaklaşık 250 trilyon gibi bir bütçe düşünüyoruz." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Görevden alındıktan sonra müfettişler belediyede bir inceleme yaptı, rapor hazırlamıştır muhtemelen. Bu raporu gördünüz mü? DBP'li belediyenin yaptığı yolsuzluk, usulsüzlükler nelerdir?" sorusu üzerine Kılıç, şöyle konuştu:

"Müfettiş raporu bize geldi, onunla ilgili yasal işlemler başlatılacak. Yargı sürecine intikal edeceği için buradan açıklamak şık olmayabilir. Gördüğümüz aksaklıklar, hizmet alımı yapılmış ve şimdi çalışanların sorgulamasını yapıyoruz. İşine son verdiğimiz kişilerin KHK kapsamında iş akitlerini feshettik. Tamamına yakını örgüt mensubu olarak görünüyor. Birçoğunu gördük işe gelmiyor. Orada kayıtlı, örgüt mensubu ama alanda yok, bulamıyoruz. 4-5 gün işe gelmeyenler var, tutanak tutuyoruz. Belediyeden para alıyor ama adam ortada yok."

Kılıç, belediyede farklı saiklerle hareket edenler bulunduğunu, bu kapsamda zabıta ve bazı diğer birimlerde problemler olduğunu tespit ettiklerini belirterek, bunun çözümünü sağlamaya çalıştıklarına dikkati çekti.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırBelediyeParaAdam
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